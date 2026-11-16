Esparza preguntará a la presidenta Chivite por el grito 'UPN kanpora' en un mitin y el PSN les llama "ridículos"

Archivo - El portavoz de UPN, Javier Esparza. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha manifestado este lunes que van a preguntar en el Legislativo foral a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, "qué le pareció ver al consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, aplaudir los gritos de 'UPN kanpora'" por parte de una persona que asistió al mitin del PSOE el viernes en el frontón Labrit.

"Yo creo que al señor Arasti le pudo el rencor, le pudo la inquina. El PSN ha pasado de condenar esos gritos de 'UPN kanpora' que hacía la izquierda abertzale a lanzarlos ellos mismos y aplaudirlos y, además, a defenderlos", ha expuesto Esparza, para añadir que el 29 de noviembre "Navarra y España van a decir 'kanpora' al 'sanchismo'". "UPN a lo que le dice 'kanpora' es a los que justifican el terrorismo, creemos que sobran en esta tierra, a los corruptos, también creemos que sobran en Navarra, o a los mentirosos, también creemos que sobran en la actividad política".

El portavoz de UPN ha indicado que "somos el rival a batir, les pueden las ganas de intentar competir con UPN, pero les vamos a ganar de nuevo y pedimos simplemente respeto al primer partido de Navarra".

Esparza ha comentado que "parece que a la señora Unzu -portavoz del PSN- le ha escocido la pregunta -a la presidenta-, puede mentir lo que quiera pero comprendo que hablar de convivencia, que es lo que vamos a hacer el jueves, al Partido Socialista de Navarra no le guste, le incomode, porque tiene que ser muy incómodo estar de la mano de EH Bildu y tener que hablar de convivencia".

"Seguro que no es fácil, aunque los socialistas en este momento han demostrado que no les queda ya prácticamente nada de vergüenza", ha censurado el regionalista, quien ha vaticinado malos resultados al PSOE tanto en las elecciones generales como en las forales.

Por su parte, la socialista Ainhoa Unzu ha criticado que "la máxima preocupación de UPN en el día de hoy sea pedir explicaciones a la presidenta del Gobierno de Navarra sobre el supuesto aplauso del consejero de Hacienda en el mitin del viernes de Pedro Sánchez ante el grito de un asistente de 'UPN kanpora'". "Hoy en día, con todo lo que Navarra tiene por delante, hace falta ser ridículos con esta pregunta", ha añadido.

Según ha comentado, insultar al presidente Pedro Sánchez "por todos los chupinazos de Navarra y de España" o "reírse del 'me gusta la fruta' o del 'que te vote Txapote' parece que para UPN está muy bien, que eso es estupendo para la convivencia". "Y en este Parlamento el señor Esparza o alguno de sus compañeros nos han llamado ratas, miserables, corruptos, entre otras muchísimas lindezas. Todavía no hemos recibido ni una disculpa", ha expuesto Unzu.

La socialista ha comentado que "vemos a un UPN absolutamente desubicado, a día de hoy sin líder" y "vemos a un UPN absolutamente sometido al Partido Popular, el partido que está amenazando nuestras competencias forales, el partido que ha manifestado también que va a meter la tijera al sistema público de pensiones, que quiere recortar los derechos de los trabajadores y quiere hacernos retroceder décadas en avances sociales; el partido, además, que está más que dispuesto a gobernar con Vox".