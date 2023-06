Esparza: "Si Sánchez de verdad quiere alejarse de Bildu, que no autorice que Chivite sea presidenta gracias a Bildu"

Responde a Sánchez que "el PSOE no ha dado la alcaldía" de Pamplona a UPN, sino que la formación regionalista accedió como lista más votada



PAMPLONA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha afirmado este lunes que "si el PSOE está diciendo la verdad, si el presidente Pedro Sánchez de verdad quiere alejarse de Bildu, que no autorice que Chivite sea presidenta gracias a EH Bildu y que diga públicamente que el PSN no tendrá la presidencia del Gobierno foral gracias EH Bildu".

Javier Esparza ha señalado que "lo demás son excusas interesadas porque hay elecciones generales el 23 de julio, pero desde UPN no vamos permitir que se engañe al conjunto de los españoles". "Si se va a pactar con Bildu que se diga alto y claro y se asuman las consecuencias de los acuerdos, pero que se diga antes de la convocatoria de julio. El PSOE debe ser claro", ha afirmado Esparza, en declaraciones a Europa Press.

Además, el presidente de UPN ha rechazado la comparación que ha hecho Pedro Sánchez con la elección de las Alcaldías de Pamplona y Barcelona. En concreto, Sánchez ha señalado: "No deja de ser curioso que ahora parezca que el señor Feijóo -presidente del PP- se convierte en un hombre de Estado, en un estadista, cuando en realidad no ha hecho más que lo que hizo el señor Valls hace cuatro años, que es evitar que hubiera un alcalde independentista -en Barcelona- y también, como ha hecho el Partido Socialista por ejemplo en Pamplona, no dando la alcaldía a Bildu y sí dándosela en este caso a la fuerza conservadora de UPN".

Javier Esparza ha asegurado que "no es comparable lo ocurrido en Barcelona con Pamplona" y ha argumentado que "en Barcelona el PP votó al candidato del PSOE y en Pamplona el PSOE votó en blanco y UPN obtuvo la Alcaldía porque era la lista más votada, no gracias a los votos del Partido Socialista". "El PSOE no ha dado la alcaldía a UPN como dice el presidente Sánchez, porque no ha apoyado a UPN en esa votación. El PP sí apoyó al PSOE en Barcelona", ha apuntado.

Además, el candidato regionalista ha señalado que "en Navarra, en Orkoien UPN votó al candidato del PSOE, y de esa manera arrebatamos la Alcaldía a Bildu, esa sí se la dimos desde UPN al Partido Socialista, eso no ha ocurrido en Pamplona".

También ha criticado Esparza que Sánchez diga que en el PSOE "no estamos en el con quién sino el para qué" y ha considerado que este planteamiento es "un tremendo error", porque "hay una formación política con la que no se puede estar, que es EH Bildu, porque incluye terroristas en sus listas, y no debe ser tratada con normalidad, porque ellos han decidido seguir defendiendo a los terroristas, sin arrepentirse de nada, y en estas últimas elecciones incorporándolos en listas para honrarlos". "Con Bildu no hay que preguntarse para qué, a Bildu hay que aislarlo para proteger la democracia y la dignidad", ha añadido.

El presidente de UPN ha asegurado que "a estas alturas todos los navarros saben que el PSOE quiere formar un Gobierno en Navarra con los votos de Bildu, igual que en 2019, y todos sabemos que eso se va a intentar retrasar a después de las elecciones generales". "El presidente Sánchez y el PSOE están en una estrategia clara intentando separarse de Bildu, pero con lo que va a ocurrir en Navarra se cae por los suelos ese intento, queda a las claras que es falso", ha dicho.

Javier Esparza ha indicado que "hace cuatro años ocurrió lo mismo, UPN fue la lista más votada en Pamplona y obtuvo la Alcaldía, y el PSOE vendió en toda España que no había un pacto con Bildu, pero luego Chivite fue presidenta gracias a Bildu, y eso ha significado que Bildu ha aprobado los cuatro Presupuestos de Chivite, ha aprobado las principales leyes de la gobernabilidad de Navarra, Bildu ha mandado en Navarra en esta legislatura, el PSOE lo ha blanqueado hasta tal punto que ha crecido de siete parlamentarios a nueve". "Yo mismo ofrecí a Chivite aprobarle los Presupuestos de 2021, 2022 y 2023, darle estabilidad y mantenerla de presidenta con la única condición de que rompiera con Bildu, y su respuesta fue un 'no' rotundo", ha asegurado.

Tras ello, Esparza ha señalado que "en Navarra el PSOE ha estado con Bildu y quiere reproducir la misma hoja de ruta". "Ojalá fuera cierto que Sánchez quiere separarse de Bildu, pero en Navarra los hechos nos dicen que en Navarra el PSOE quiere seguir atado a Bildu. En Navarra los hechos desmienten al presidente del Gobierno", ha sostenido.

El presidente de UPN ha señalado que el viernes, en la constitución del Parlamento foral, "vimos el primer pago del PSOE a Bildu, Bildu exigió tener un puesto en la Mesa y el PSOE lo permitió a cambio de que Bildu haga a Chivite presidenta". "El PSOE tiene el mismo guión para Navarra, que es el del acuerdo con Bildu para cuatro años", ha asegurado.

A continuación, Esparza ha indicado que "el sábado en Viana Bildu dio la alcaldía al PSOE y forma parte del equipo de gobierno de Viana con total y absoluta normalidad".

Por tanto, en opinión de Esparza, "si Sánchez quiere ser creíble en ese intento de alejarse de Bildu, lo tiene muy fácil, la prueba del algodón es Navarra, Chivite solo puede ser presidenta gracia a Bildu y Sánchez puede evitarlo, en su mano está".