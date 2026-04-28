Esparza (UPN) abrió una vía comunicación con Pedro Sánchez en 2018: "Sánchez no quería un acuerdo con Bildu en Navarra"

Archivo - El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha afirmado este martes que estableció una vía de comunicación en el año 2018 con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para hablar sobre la gobernabilidad de Navarra y ha asegurado que Sánchez y su entonces director de gabinete, Iván Redondo, "no querían un acuerdo con EH Bildu" para la formación de Gobierno en la Comunidad foral tras las elecciones de 2019.

Durante su comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas, Javier Esparza, entonces candidato a la Presidencia del Gobierno, ha indicado que en aquel verano de 2019, "cuando todo parecía que iba a haber un Gobierno" de María Chivite con los nacionalistas, "no estaba tan claro". "De hecho, a mí me trasladaban desde el entorno de Moncloa que se iba a conformar una comisión gestora en Navarra para quitar a María Chivite, y los nombres de esa gestora que se proponían, los que me llegaron a mí, pues uno de ellos hoy es vicepresidente del Gobierno, el señor Javier Remírez, y otro, creo que ya no está en la actividad política, se llama Guzmán Garmendia", ha afirmado.

Javier Esparza ha asegurado que "éstas eran las dos personas que desde el entorno de Moncloa a mí me trasladan que pueden ser quienes aparten a ese Partido Socialista de Navarra que no quería escuchar al PSOE y no quería escuchar ni a Pedro Sánchez ni a Iván Redondo".

Sin embargo, Esparza ha indicado que el navarro Santos Cerdán, entonces en la dirección del PSOE, "impone su criterio y Pedro Sánchez, al que yo creo que Navarra le importaba muy poco, pues le dice 'haz lo que quieras con Navarra' y finalmente se produce el acuerdo de investidura" de María Chivite con la abstención de EH Bildu.

YA DESDE 2017

Durante la comparecencia, Javier Esparza ha relatado las conversaciones que tuvo con Santos Cerdán sobre la gobernabilidad de Navarra y ha explicado que ambos mantuvieron una reunión en Madrid en el año 2017 a la que también asistió el entonces dirigente de UPN Óscar Arizcuren. Es una reunión para "tantear el clima político de un posible acuerdo después de las elecciones del 2019". "De ese encuentro yo evidentemente saco la conclusión de que va a ser imposible que el Partido Socialista de Navarra, si la decisión está en manos de Santos Cerdán, alcance ningún tipo de acuerdo de gobernabilidad con UPN", ha explicado.

Por ello, Esparza ha afirmado que decidió buscar una alternativa y propuso la creación de la coalición Navarra Suma, invitando a formar parte de ella a Ciudadanos y PP.

Así, ha señalado que se reunió con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, "en un momento en el que las encuestas dan que el PSOE y Ciudadanos pueden gobernar en algunas Comunidades Autónomas, y en ese contexto le planteo a Rivera conformar una coalición para que, de la misma forma que se le podían dar Gobiernos autonómicos al PSOE en otras Comunidades, se alcanzara también un acuerdo aquí en Navarra, si daban los números". "Además de a Ciudadanos, le planteo al PP la incorporación a Navarra Suma y al mismo tiempo establezco un hilo conductor con el PSOE más allá de Santos Cerdán", ha asegurado.

En ese sentido, Esparza ha explicado que en octubre de 2018, un día antes de que la entonces presidenta de Navarra, Uxue Barkos, se reuniera con Pedro Sánchez en Moncloa, mantuvo un encuentro con el presidente. "Estoy con Pedro Sánchez reunido, me pide discreción y soy discreto hasta hoy. Me pide una reunión para hablar sobre futuro. Establecemos un primer contacto y una vía de comunicación con el PSOE. Se me da el contacto directo de Iván Redondo, establezco una relación y vamos hablando sobre lo que puede ocurrir en el futuro si dan los números", ha explicado.

En ese contexto, Pedro Sánchez adelantó las elecciones generales a abril de 2019. "Ahí Ciudadanos se queda como tercera fuerza, a cuatro o cinco escaños del PP. El señor Rivera cree que puede superar al PP y decide no llegar a ningún acuerdo con el PSOE en ninguna Comunidad Autónoma. En Navarra, como en el resto, tampoco hay acuerdo", ha detallado.

Así, ha señalado que "el Partido Socialista finalmente alcanza un acuerdo con Geroa Bai y con Podemos, apoyado indirectamente desde fuera por Euskal Herria Bildu". "En aquel momento, ni Pedro Sánchez ni Iván Redondo querían el acuerdo con Bildu. De hecho, en Navarra, aquel verano, cuando parecía que iba a haber un Gobierno, no estaba tan claro", ha afirmado, para exponer que "finalmente Santos Cerdán impone su criterio".

LA NEGOCIACIÓN DE LA REFORMA LABORAL

Continuando con su relato, Javier Esparza ha explicado otro encuentro con Santos Cerdán, esta vez para negociar la reforma laboral, que se votó en febrero de 2022 en el Congreso de los Diputados. "Me reúno con el ministro Félix Bolaños y con Santos Cerdán para negociar la reforma laboral en el despacho de Bolaños. Ahí tuvimos una reunión, una toma de contacto, y a partir de ahí la negociación fue por teléfono", ha indicado.

Esparza ha señalado que "primero hay un tanteo del PSOE" y después propone al Comité Ejecutivo de UPN la posibilidad de apoyar la reforma laboral. "El Comité Ejecutivo de UPN nos autoriza a negociar y alcanzar un acuerdo. Ese acuerdo estuvo en el aire hasta las siete de la tarde -del día anterior a la votación-. A las cinco no había acuerdo. Nosotros queremos incorporar que se acabara con los 'ongi etorris' -a presos de ETA-. Nos dijeron que no, y luego vino un mensaje diciendo que sí", ha señalado, para afirmar que, por tanto, se alcanzó un acuerdo. Cabe recordar que, sin embargo, los entonces diputados de UPN Sergio Sayas y Carlos García Adanero -ahora en el PP- no acataron la directriz del partido de apoyar la reforma laboral.