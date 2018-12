Esparza dice que "se podría formar una mayoría constitucionalista en torno a UPN"

Actualizado 14/12/2018 12:51:12 CET

PAMPLONA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha destacado, tras conocer los resultados del 'Navarrómetro', que "volveríamos a ganar las elecciones y esta vez se podría formar una mayoría constitucionalista en torno a UPN".

Igualmente, ha resaltado que "el cuatripartito no va a repetir" porque "no tiene mayoría en Navarra". Ante esto, ha indicado, "sólo hay dos opciones: o un gobierno nacionalista o un gobierno en torno a UPN".

Esparza ha asegurado que la propuesta del PSN de "liderar un gobierno progresista y de izquierdas no es real salvo que quieran contar con EH Bildu y conformar un pentapartito liderado por una nacionalista, Uxue Barkos". "El PSN decidirá si quiere dejar en manos de EH Bildu el futuro de Navarra para los próximos cuatro años o no", ha añadido.

Asimismo, el regionalista ha destacado el dato de este estudio por el cual el 53,9% de los encuestados dicen que es importante votar "para evitar que haya un gobierno nacionalista en Navarra". Un dato "tremendamente importante y de eso tiene que tomar buena nota el PSN", ha remarcado.

Esparza ha trasladado un "mensaje de ilusión, más que por la encuesta por lo que detectamos en la calle" que "nos genera mucha confianza, ilusión, fortaleza, y nos dice que vamos a mejorar este resultado". En este sentido, se ha mostrado convencido de que UPN "va a mejorar este resultado y algunos se van a llevar una sorpresa" en las elecciones de mayo. "Hay que seguir trabajando pero está claro que sin UPN no habrá cambio de Gobierno en Navarra y eso es lo que dice la sociedad navarra", ha agregado.

Preguntado sobre los posibles pactos post electorales, Esparza ha señalado que "no se hacen acuerdos sobre encuestas" y ha tendido la mano "a las formaciones políticas que defiendan la realidad institucional de Navarra, se comprometan a respetarla y defiendan la unidad de España". Sobre la posibilidad de que Vox pudiera acabar teniendo representación en la Comunidad foral a la vista de las elecciones andaluzas, Esparza ha comentado que "no tengo nada que decir sobre un partido que no aparece en la encuesta".