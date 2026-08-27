Espectáculos de circo, danza, música, mimo y teatro cierran esta semana la 7ª edición de 'Con los pies en las nubes'

PAMPLONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La 7ª edición del programa 'Con los pies en las nubes / Oinak hodeietan' concluirá esta semana con espectáculos de circo, danza, música, mimo y teatro en el exterior de la iglesia de Santa María de Eunate, el búnker Trustabizkar de Espinal, el Monasterio de Santa Fe y Jauntsarats. El ciclo está impulsado por el departamento de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra y Fundación Baluarte, con la colaboración del departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra y de la sociedad pública NICDO.

La última semana arrancará este jueves, 27 de agosto, a las 20.30 horas, en el exterior de la iglesia de Santa María de Eunate con una jornada dedicada a la danza. Se podrán ver Lo invisible, de Riart Company; Oroimen, de Akira Yoshida Company; y Gárgola, de Qabalum. Las tres piezas, de 15 minutos cada una y dirigidas a todos los públicos, "exploran desde lenguajes coreográficos diferentes la memoria, aquello que permanece oculto y la relación entre los cuerpos y la naturaleza".

Este viernes, a las 18.30, La Trapecionista llevará al entorno del búnker Trustabizkar, en el camino Oyarzabal de Espinal, Zuhamu, un espectáculo de circo-danza y música en vivo inspirado en el vínculo entre el agua y los árboles. A través de acrobacias, danza, cuerdas y un árbol, "la pieza invita a reflexionar sobre la naturaleza y el lugar del ser humano en el mundo". Está dirigida a todos los públicos y dura 45 minutos.

El sábado 29 de agosto, a las 19.30 horas, Cía Demián presentará en el Monasterio de Santa Fe, en Urraúl Alto, Luz, cámara, acción, una propuesta de teatro mimo para todos los públicos. El actor se transforma en un peculiar director de cine de los años treinta que recrea escenas clásicas mediante el juego, el humor y la conexión directa con los espectadores. La función tiene una duración de 50 minutos.

La edición concluirá el domingo 30, a las 17.30, en Jauntsarats con Agur, Peter Pan, de Yarleku Antzerkia. La obra, en euskera, acompaña a María, que cada tarde juega con su abuelo a ser Peter Pan, hasta que los niños perdidos la llevan al país de Nunca Jamás para vivir sus aventuras en primera persona. El espectáculo está dirigido a todos los públicos y dura 50 minutos.

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

La entrada a los espectáculos es libre hasta completar aforo. Se pueden reservar invitaciones a través de la web de Fundación Baluarte, fundacionbaluarte.com.

'Con los pies en las nubes / Oinak hodeietan' propone un viaje cultural durante el mes de agosto por Navarra, en el que las artes escénicas y los espacios patrimoniales y naturales se enriquecen mutuamente para ofrecer al público una experiencia cercana, singular y vinculada al territorio, ha informado Fundación Baluarte.

Uno de los objetivos prioritarios del programa es apoyar al sector profesional de las artes escénicas de Navarra, diversificar la programación cultural por el territorio y promover la visibilidad de localidades de la Comunidad foral, especialmente de pueblos pequeños y espacios en riesgo de despoblación. Para ello, el ciclo lleva espectáculos de pequeño y mediano formato a lugares no convencionales como monasterios, castillos, bosques, ermitas, iglesias, un trujal, un palacio o el exterior de un búnker.

Desde su primera edición, celebrada en agosto de 2020, el programa ha llegado a 66 localidades diferentes de Navarra. En estas siete ediciones han participado 54 compañías distintas de artes escénicas de la Comunidad foral, cuatro de ellas por primera vez este año.