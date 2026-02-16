Se espera un nuevo repunte del río Ebro en Castejón este miércoles por la mañana

Crecida del río Arga a su paso por Pamplona. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 16 (EUROPA PRESS)

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha informado que se espera un nuevo repunte del río Ebro en Castejón este miércoles, día 18, por la mañana, con una horquilla estimada de entre 1500 y 1700 m3/s por segundo.

En cuanto a las cuencas de los ríos Ega, Arga y Aragón, el Ega está previsto que alcance el máximo en Estella este martes 17 por la mañana, con entre 100 y 200 m3/s, se estima que el Arga pase por Pamplona en la madrugada del martes con entre 150 y 250 m3/s, y por Etxauri, el martes por la mañana, con entre 500 y 600 m3/s.

En cuanto al río Aragón, va a mantener unos caudales altos, ya que se aprovecharán los momentos en los que los caudales de los ríos sin regular estén más bajos para realizar sueltas preventivas del embalse de Yesa, ha añadido la CHE.

Además de Yesa, están realizando maniobras de desembalse preventivo las presas de Eugui, Mansilla y Alloz.

Se recomienda a los usuarios hacer el seguimiento del episodio en la web del SAIH EBRO ( https://www.saihebro.com/homepage/estado-cuenca-ebro ), donde pueden consultarse los datos de precipitación observada, niveles y caudales observados y previstos en las estaciones de aforo y evolución de la reserva embalsada en las presas de la cuenca del Ebro.