Establecimientos de Pamplona tendrán energía más barata en una colaboración con Guardia Civil y Cámara de Comercio

PAMPLONA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Comerciantes del Ensanche de Pamplona, el Colegio de Médicos de Navarra, la Guardia Civil y la Cámara de Comercio han puesto en marcha la Comunidad Energética Local (CEL) Ensanche Pamplona, de la que podrán beneficiarse cerca de 200 comerciantes, pymes y ciudadanos de Pamplona, con una energía más barata.

El proyecto se ha llevado a cabo gracias a la cesión de las cubiertas de los edificios de la Comandancia de la Guardia Civil, ubicados en la avenida de Galicia, donde se han instalado 286 placas solares que suman una potencia total de 128 kW.

De este modo, la Guardia Civil impulsa la eficiencia energética en sus instalaciones y colabora con otras entidades para reducir la huella de carbono y fomentar la responsabilidad social corporativa, según ha explicado la Cámara de Comercio en una nota.

En este contexto de colaboración institucional, el Colegio de Médicos de Navarra asumirá la energía solar fotovoltaica generada que no sea consumida por los comercios y ciudadanos integrados en la comunidad. De esta forma, también verá reducido el importe de su factura eléctrica y consumirá energía de kilómetro cero.

Por su parte, la Asociación de Empresarios de Comercio, Hostelería y Servicios del Ensanche y Lezkairu ha apoyado esta iniciativa mediante labores de información y sensibilización entre los comerciantes asociados.

La Cámara de Comercio de Navarra ha impulsado el modelo de comunidades energéticas locales en distintos puntos de la Comunidad foral, con experiencias como Toda Energía Navarra I, que agrupa a 25 ayuntamientos, y Toda Energía Navarra II, con la participación de otros 14 ayuntamientos. Todos estos proyectos cuentan, además, con el respaldo del socio tecnológico Edinor.

Los comercios, pymes y familias interesadas ya pueden integrarse en la Comunidad Energética Local Ensanche y beneficiarse de energía de cero emisiones y kilómetro cero, sin necesidad de realizar obras en sus tejados. Esta comunidad tiene un alcance de hasta dos kilómetros desde el punto de instalación de las placas fotovoltaicas. Además, la CEL negociará anualmente el precio del resto del consumo eléctrico.

La Comunidad Energética Local Ensanche recibirá una ayuda de 138.768 euros del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para su implantación y puesta en marcha. El proyecto cuenta con una inversión total de 235.200 euros. Aquellos comercio, pymes y ciudadanos que quieran sumarse a esta comunidad energética local o quieran información pueden inscribirse a través del enlace https://www.comunidadenergeticalocal.eu/proyectos/ensanche-p....