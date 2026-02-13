El Estado y Navarra firman un convenio para reforzar la digitalización de la Justicia

Imagen de la firma del convenio por el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, y la consejera de Interior, Función Pública y Justicia de Navarra, Inmaculada Jurío. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN NAVARRA

PAMPLONA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y el Gobierno de Navarra han firmado este viernes un convenio para "reforzar la colaboración tecnológica" entre ambas instituciones en materia de Justicia. El acuerdo ha sido suscrito por el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, y la consejera de Interior, Función Pública y Justicia de Navarra, Inmaculada Jurío.

El convenio ordena los servicios tecnológicos que el Ministerio facilita a la Comunidad Foral de Navarra, al tiempo que abre la puerta a la incorporación de nuevas soluciones desarrolladas por la Administración General del Estado dentro de la estrategia nacional de transformación digital del servicio público de Justicia.

Con esta firma, Navarra se incorpora al modelo común de infraestructuras y herramientas tecnológicas que ha promovido el Ministerio junto a las comunidades autónomas con competencias transferidas, entre las que ya se encuentran el Principado de Asturias, Canarias, Galicia, La Rioja y el País Vasco. Está previsto que este esquema de colaboración se amplíe próximamente a otros territorios, explican en un comunicado desde el Ministerio.

En el transcurso del acto, el secretario de Estado de Justicia ha puesto de relieve que estos convenios "son determinantes para garantizar una modernización homogénea del sistema judicial en todo el territorio". Asimismo, ha destacado el compromiso del Ministerio de "seguir profundizando en la cooperación institucional con las comunidades autónomas para combinar el impulso tecnológico con una gobernanza compartida que permita consolidar un modelo de Justicia más eficaz e interconectado".

La firma del convenio se enmarca en el despliegue progresivo del Nuevo Modelo de Oficina Judicial y Tribunal de Instancia previsto en la Ley Orgánica 1/2025 de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, así como en el desarrollo de una nueva estructura de gobernanza digital del sistema judicial.

Entre las soluciones que podrán implementarse en Navarra destacan Carpeta Justicia, el Sistema de Información del Registro Civil (INFOREG), el Escritorio Virtual de Interacción Digital (EVID), el servicio de Cita Previa, LexNet, como sistema seguro de comunicaciones con los órganos judiciales y el Hub de Interoperabilidad de Justicia.

El acuerdo contempla la incorporación de "soluciones avanzadas" de tramitación automatizada y "aplicaciones innovadoras" basadas en la robotización de procesos y la inteligencia artificial, "todas ellas transferidas con soporte técnico, plenas garantías de seguridad y documentación completa".

Además, este marco de cooperación permite que la comunidad autónoma "adapte y mejore" los desarrollos con aportaciones propias, "impulsando un ecosistema compartido de innovación y reforzando la corresponsabilidad institucional y la cohesión territorial en la prestación del servicio público de Justicia".