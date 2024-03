Esther Muñoz (PP) critica que el Partido Socialista "abra la puerta" a quienes quieren "borrar la identidad" de Navarra

Rechaza también el "lodazal de extorsión y de corrupción" en el que a su juicio "gobierna Pedro Sánchez"



PAMPLONA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Educación y Sanidad del PP, Esther Muñoz, ha criticado este miércoles en Pamplona que el Partido Socialista "abra la puerta" a las "fuerzas reaccionarias" que quieren "borrar la identidad" de Navarra. "Sois navarros, no sois vascos", ha reivindicado.

Así se ha pronunciado este miércoles, en declaraciones a los medios de comunicación junto al presidente del PPN, Javier García, con motivo del paso por Pamplona de la 'Ruta por la Igualdad', una iniciativa que el Partido Popular ha puesto en marcha en rechazo a "las desigualdades provocadas por el Gobierno de Pedro Sánchez".

Según Muñoz, es "increíble" que "esas fuerzas reaccionarias" pretendan "colonizaros, deciros que no sois navarros, que sois vascos, quitaros vuestro patrimonio, vuestra cultura, vuestra historia, vuestra bandera", y que "en ese muro de contención que tiene que ser contra esas fuerzas reaccionarias, no es que ya no solo contemos con el Partido Socialista, es que les abren la puerta".

"Es increíble que el Partido Socialista abra la puerta a las fuerzas reaccionarias que pretenden borraros vuestra identidad. Sois navarros, no sois vascos. Sois españoles, como el resto, y juntos hemos conformado una gran nación, con nuestra historia, con nuestro patrimonio, con nuestra cultura, con nuestras tradiciones, distintos e iguales, construyendo juntos. Y me parece increíble que haya gente que quiera robaros vuestra identidad y que el Partido Socialista, que ha hecho a lo largo de los años aquí -en Navarra- trabajo junto al Partido Popular de muro de contención de esas fuerzas reaccionarias, hoy sean quienes abren la puerta", ha apuntado.

En este sentido, ha mencionado que los socialistas "hace muy poco tiempo le han regalado el Ayuntamiento de Pamplona a esas fuerzas reaccionarias que quitan vuestra bandera y ponen la de Euskadi", lo que ha calificado como una "vergüenza".

Por su parte, García ha criticado "el maltrato al que nos han sometido los gobiernos de Sánchez, los gobiernos de Chivite en lo ético, en lo moral y en lo estético". En lo moral, por "la corrupción que se ve dentro del Partido Socialista, los pactos que sufrimos con los nacionalistas -con Bildu-, las mentiras a los que ya tienen acostumbrada a la sociedad navarra y la arrogancia del progresismo y la solidaridad que hablan pero no practican".

En lo ético, por "la falta de diálogo a la que nos tienen acostumbrados este Gobierno del Partido socialista, el rodillo al cual nos tienen acostumbrados los nacionalistas que gobiernan en la Comunidad foral, la falta de diálogo, y sobre todo, el espaldarazo a un 40% de la población que votó una opción que ni es nacionalista y sobre todo que no es socialista, ese 40% de la población que quiere una Navarra totalmente diferente a la que estamos viviendo".

Y en lo estético, ha criticado "la falta de inversión del Gobierno de España en nuestra tierra y que está generando una gran desigualdad en el territorio". En concreto, ha subrayado que Navarra "pertenece al 4% de las capitales de las capitales de provincia que no están conectados de manera directa a través de una autovía, la autovía A15, y pertenece también a ese 23% de la población que no está conectado por alta velocidad con el resto de España". Igualmente, ha destacado la "falta de inversión" en el Canal de Navarra.

"La carencia navarra de estas infraestructuras, la carencia navarra de la ética y de la moral, no es casualidad ni tampoco es un fenómeno natural, es más bien el resultado de una serie de decisiones políticas que han dejado de lado las principales necesidades de la comunidad foral navarra, las principales necesidades del conjunto de la población navarra y que han dejado sobre todo de lado el desarrollo de la comunidad foral en aras, en favor de las políticas nacionalistas", ha subrayado.

Por todo ello, ha afirmado que "Navarra cada día esté más empobrecida" y que se necesita "una alternativa a todo aquello que es el nacionalismo y es el socialismo, que los ponemos en un mismo paquete, van juntos a todo, son ya algo indivisible".

GARCÍA PIDE QUE SE "DÉ PUERTA" A SANTOS CERDÁN

En referencia al 'caso Koldo', García ha apuntado que "no entiendo todavía cómo el señor Santos Cerdán" sigue siendo diputado, porque "está totalmente vinculado a un caso de corrupción".

"Es momento de que el gobierno, del señor Sánchez o la señora Chivite aquí, le dé puerta y le cese de manera inmediata y le pida el acta, porque está relacionado con esa trama de corrupción", ha reclamado.

"LODAZAL DE EXTORSIÓN Y DE CORRUPCIÓN" DE PEDRO SÁNCHEZ

Por su parte, Muñoz ha criticado "ese lodazal en el que gobierna Pedro Sánchez, un lodazal de extorsión y de corrupción". "Hoy Pedro Sánchez anuncia que vuelve a someterse a Puigdemont. Hace escasamente dos días, la portavoz del Partido Socialista decía en rueda de prensa desde Ferraz que no se iban a cambiar las condiciones de la amnistía. Hoy sabemos que sí, vuelve a ceder Sánchez a los intereses de Puigdemont", ha subrayado.

A su juicio, "la etapa histórica en la que estamos viviendo se conocerá por nuestras futuras generaciones como 'el sexenio sanchista' y pasará la historia por ser esa etapa democrática en la que se quebró el principio de igualdad de todos los españoles". "Será la etapa democrática en la que mayor impunidad hubo en España y será conocido 'el sexenio sanchista' como esa etapa en la que se debilitaba conscientemente al Estado para favorecer los intereses de dos únicos ciudadanos en España, Pedro Sánchez y Puigdemont", ha dicho, tras añadir que "la mentira forma parte de la política del Gobierno de Pedro Sánchez".

Además, ha considerado que "junto a esta extorsión" con la que a su juicio Pedro Sánchez "está retorciendo la voluntad de los españoles, tenemos la corrupción". "Probablemente estemos ante el mayor caso de corrupción en un gobierno en ejercicio desde Felipe González. Los gobiernos del Partido Popular no tuvieron casos de corrupción dentro del gobierno del Partido Popular, era de otras personas, pero no de los ministros en ejercicio en ese momento, mientras que el gobierno de Pedro Sánchez estamos viendo cómo afectan ramificaciones absolutamente a todo su gobierno", ha apuntado.

En este sentido, ha calificado como "inasumible" el "tener una presidenta del Congreso que ayer sale a dar explicaciones, 15 días después, y no sólo no da explicaciones y no responde a los periodistas", sino que "se dice y se desdice en la misma rueda de prensa". "Mienten descaradamente, se aferran al cargo descaradamente y además tienen la poca vergüenza de decir que no dan explicaciones porque en el PP hay corrupción. Hay que tener poca vergüenza. El pueblo tiene derecho a que sus representantes les den explicaciones de sus casos de corrupción", ha reivindicado.

Ha añadido Muñoz que "el colmo de la degradación es intentar tapar la corrupción económica con la corrupción política de la amnistía, que es lo que están intentando hacer hoy". "No sé cuánto va a durar este gobierno, probablemente el único que lo sepa es Puigdemont, pero desde luego estoy convencida de que los españoles no se lo van a perdonar a Sánchez, no pueden perdonar retorcer la voluntad de toda una nación para mantenerse en el poder", ha comentado.