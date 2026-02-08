Estudia en su tesis la eficacia de ciertos fármacos en la insuficiencia aórtica crónica

Mattie Garaikoetxea, en Navarrabiomed. - UPNA

PAMPLONA, 8 Feb.

El bioquímico Mattie Garaikoetxea Zubillaga ha estudiado en su tesis doctoral, defendida en la Universidad Pública de Navarra (UPNA), distintos aspectos relacionados con la insuficiencia aórtica crónica, una enfermedad cardiovascular degenerativa que se define como un deficiente sellado de la válvula aórtica y que afecta más a los hombres. En concreto, ha estudiado, por un lado, las diferencias entre sexos en lo que respecta a las células intersticiales y endoteliales de la válvula y, por otro, los posibles beneficios del antagonismo del receptor de mineralocorticoides (un tipo de tratamiento farmacológico).

La investigación del nuevo doctor por la UPNA se ha desarrollado en la Unidad de Cardiología Traslacional de Navarrabiomed, bajo la dirección de Natalia López Andrés, investigadora principal de esta unidad, y Eva Jover García, responsable de la línea de investigación en Arritmias de la misma unidad.

Como se ha indicado, la insuficiencia aórtica crónica es una enfermedad cardiovascular degenerativa que se define como un deficiente sellado de la válvula aórtica, lo que produce un flujo retrógrado patológico desde la aorta al ventrículo izquierdo del corazón. La prevalencia de su forma más severa se estima en un 1,6% de la población occidental mayor de 65 años, y es 3 veces más frecuentemente diagnosticada en hombres.

Actualmente, no existe tratamiento farmacológico eficaz que pueda frenar, detener y menos revertir esta patología, por lo que el desarrollo natural de la enfermedad hacia la insuficiencia cardiaca y consiguiente fallo cardiaco se previenen únicamente mediante cirugía. "Este tipo de intervenciones tienen un gran coste económico y socio-sanitario asociados, por lo que resulta esencial el estudio de nuevas dianas terapéuticas y fármacos efectivos que lo puedan evitar", asegura el investigador.

En este escenario, la tesis doctoral ha tenido un propósito doble. Por un lado, analizar y estudiar las diferencias de sexo a nivel molecular y celular, teniendo en cuenta la gran diferencia de la prevalencia de la enfermedad entre hombres y mujeres. Y por otro lado, estudiar el rol de la proteína del receptor mineralocorticoide en el desarrollo de esta enfermedad, proponiendo su bloqueo farmacológico como posible diana terapéutica.

Se ha contado para este trabajo con una cohorte total de 144 pacientes, que han donado suero y válvulas aórticas tras la cirugía. "A partir de dicho tejido, se han podido estudiar tanto a nivel de expresión de genes como de proteínas las células que componen la válvula aórtica, esto es, las células intersticiales de válvula y las células endoteliales de válvula", explica el autor de la tesis.

DIFERENCIAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES

Los resultados han mostrado que las células intersticiales de válvula de los hombres y mujeres que son intervenidos a causa de la insuficiencia aórtica crónica difieren entre ellas: "las células de los hombres son más proclives a desarrollar procesos fibróticos e inflamatorios, mientras que las células de las mujeres parecen estar más sanas", refiere el investigador. "El papel de las células endoteliales de válvula también se ha observado, aunque las diferencias de sexo son mucho más limitadas", apunta.

En la tesis, también se ha encontrado que el receptor mineralocorticoide se encuentra presente en las válvulas aórticas de pacientes con insuficiencia aórtica crónica, siendo mayor su expresión en las células de los hombres. Además, dicha expresión del receptor se ha asociado a mayores niveles de mediadores, tanto inflamatorios como fibróticos. En otras patologías cardiovasculares, el bloqueo mediante fármacos de este receptor (que se usan en la práctica clínica de los hospitales españoles) ha resultado tener grandes beneficios clínicos.

"En línea con dichos hallazgos, describimos que, a nivel celular y molecular, el bloqueo de este receptor previene de los efectos profibróticos y proinflamatorios de su activación, procesos asociados al desarrollo de la insuficiencia aórtica. Además, las válvulas aórticas de los pacientes que estaban siendo tratados con este fármaco por otros motivos presentaban menor expresión de marcadores inflamatorios y fibróticos en sus válvulas", explica el autor de la tesis.

En definitiva, la investigación ha concluido por primera vez que, a nivel celular, los hombres presentan mayor activación de los procesos fibróticos e inflamatorios, así como de expresión del receptor mineralocorticoide en el contexto de la insuficiencia aórtica crónica. Por el contrario y en comparación, las células de las mujeres siguen procesos menos pronunciados o "sanos", sugiriendo una fisiopatología o desarrollo diferente de la enfermedad. "Las implicaciones clínicas de dicho dimorfismo sexual que presenta actualmente la enfermedad se estudiarán en trabajos futuros por el grupo de investigación", asegura Mattie Garaikoetxea.

"Por último, se han observado beneficios del uso del antagonismo del receptor mineralocorticoide a nivel molecular, lo que abre la puerta a futuros estudios que ratifiquen el posible uso beneficioso de este tipo de fármacos en la insuficiencia aórtica crónica, lo que puede sugerir un reposicionamiento del fármaco", apunta el autor de la tesis.