Estudia en su tesis las "prácticas comerciales desleales" en el mundo digital comparando la situación en España e Italia

El abogado y profesor universitario Edoardo Vinchesi ha estudiado en su tesis doctoral las prácticas comerciales en el mundo digital, una reflexión comparada que muestra cómo los ordenamientos jurídicos italiano y español afrontan de manera distinta los mismos problemas. La tesis ha sido dirigida por la profesora del Departamento de Derecho e investigadora del instituto INARBE María Dolores Egusquiza Balmaseda.

En su investigación, Edoardo Vinchesi destaca la necesidad de superar la noción de "consumidor medio" para atender a la "vulnerabilidad real del usuario digital, sometido a dinámicas de segmentación y presión tecnológica que no existían hace unos años", precisa. Y es que, según apunta el autor de la tesis, la transformación digital de los mercados "ha cambiado profundamente la manera en la que las personas consumidoras se relacionan con las empresas". "Este nuevo contexto ofrece enormes oportunidades, pero también plantea riesgos: aparecen prácticas comerciales cada vez más sofisticadas que pueden confundir, presionar o inducir al consumidor a tomar decisiones que no habría adoptado libremente", indica.

Tal y como explica, la Unión Europea, "consciente de estos desafíos", ha elaborado normas específicas para garantizar que la relación entre profesionales y consumidores "sea más transparente y justa". Entre ellas, destacan la Directiva 2005/29/CE sobre prácticas comerciales desleales y su reforma mediante la Directiva (UE) 2019/2161, conocida como la 'Directiva Ómnibus'. La tesis estudia cómo estas normas se aplican en Italia y España, comparando los dos sistemas y analizando en especial los problemas que surgen en los entornos digitales, explica la UPNA en una nota.

En concreto, entre los objetivos especificos de la tesis se encuentran los de reconstruir el marco normativo europeo en materia de prácticas comerciales desleales; analizar cómo Italia y España han transpuesto y aplicado estas normas; estudiar los nuevos retos que plantea el mercado digital: publicidad en redes sociales, reseñas en línea, personalización de precios, marketing con influencers, motores de búsqueda o plataformas de comercio electrónico; y, por último, reflexionar sobre el papel de las autoridades de competencia y consumo en la protección de las personas consumidoras, tanto con sanciones (public enforcement) como con remedios contractuales (private enforcement).

La investigación se ha desarrollado con un enfoque comparativo y cualitativo, utilizando el análisis de la legislación europea y nacional, la revisión de sentencias y resoluciones administrativas relevantes, el estudio doctrinal de las interpretaciones más influyentes y la atención especial al consumidor digital como figura emergente en el derecho.

MARCO LEGAL NECESARIO ANTE UN CONSUMIDOR DIGITAL "VULNERABLE"

En su tesis, Edoardo Vinchesi concluye que es necesario un marco europeo legislativo, pero que "se adapte y se actualice de manera constante para responder adecuadamente a las innovaciones digitales". Además, indica que la persona consumidora en el mundo digital es "más vulnerable" que en el mundo físico: "la personalización algorítmica, la opacidad de las interfaces o las reseñas falsas aumentan la asimetría de información entre empresas y consumidores", apunta.

En cuando a los dos países analizados, Edoardo Vinchesi señala que Italia y España han seguido caminos distintos. En Italia, la Autoridad Garante de la Competencia y del Mercado (AGCM) ha desarrollado "un papel central en la represión de las prácticas desleales, con un enfoque cada vez más conectado a la tutela de la competencia". En España, además de la autoridad nacional, existen autoridades autonómicas con competencias en materia de consumo, lo que configura un sistema más descentralizado. Por otro lado, el autor de la tesis señala que el papel de las autoridades independientes es "clave". "No solo deben sancionar, sino también promover buenas prácticas, coordinarse con otras instituciones y adaptarse al nuevo mercado digital", señala.

Por otro lado, los remedios contractuales siguen siendo limitados. "Aunque la Directiva 2019/2161 ha reforzado algunos derechos, todavía existe un desfase entre la sanción pública y la protección individual del consumidor que ha sufrido una práctica desleal", destaca el autor de la tesis. Además, en su investigación, Edoardo Vinchesi apunta a que existe una convergencia del comercio digital con la protección de datos. "Cada vez resulta más evidente la interrelación entre datos personales, publicidad personalizada y prácticas comerciales, lo que exige una tutela coordinada entre normativa de consumo, competencia y protección de datos", concluye.

BREVE CV DE EDOARDO VINCHESI

Edoardo Vinchesi (Venezia, 1991) es doctor en Derecho Privado por la Universidad Ca' Foscari de Venecia. Actualmente, es juez ordinario en prácticas en el Tribunal de Venecia y profesor contratado en la Universidad Ca' Foscari de Venecia, donde imparte la asignatura "Data Protection Regulation". Desde 2019 colabora, además, como profesor asesor senior en materias jurídicas y económicas.

Está habilitado para el ejercicio de la profesión de abogado, ha trabajado como funcionario directivo en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INPS) y se ha situado en los primeros puestos de la promoción del curso-oposición de la Escuela Nacional de la Administración (SNA) para directivos públicos. Tiene además estudios de posgrado en Economía y en Ciencias Políticas, además de un Máster en Economía Pública obtenido en la Universidad La Sapienza de Roma.

Su actividad de investigación se centra en el derecho de consumo, las prácticas comerciales desleales, el derecho privado europeo y comparado, y la interacción entre derecho e innovación digital. Es autor de varias publicaciones científicas en revistas italianas e internacionales.