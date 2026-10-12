Una estudiante de la UPNA es seleccionada para competir con la Selección Española de Ciberseguridad en Alemania

Ana María Amadoz, fotografiada en la UPNA. - UPNA

PAMPLONA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ana María Amadoz Rodríguez, graduada en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación y estudiante este curso del Máster Universitario en Ciberseguridad, ambos títulos por la Universidad Pública de Navarra (UPNA), ha sido seleccionada como una de las 10 personas integrantes de la Selección Española de Ciberseguridad (ECSC Team Spain 2026) en la European Cybersecurity Challenge (ECSC2026), que tendrá lugar del 12 al 16 de octubre en Bochum (Alemania).

La estudiante fue elegida tras superar varias fases eliminatorias y se convirtió así en una de los diez integrantes de la Selección Española de Ciberseguridad que representarán a España en Alemania.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), entidad dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, lidera la selección, formación, preparación y participación de la Selección Española en el ECSC, además de representar a España en el 'steering committee' (comité de dirección) de la competición.

Después de la citada competición, la estudiante de la UPNA participará en un Bootcamp femenino en la Ruhr University (también en Bochum), donde tomarán parte estudiantes de Albania, Bélgica, Estonia, Irlanda, Italia, Kosovo, Lituania, Malta, Países Bajos, Eslovenia, España, Suecia, Suiza y Reino Unido.

EUROPEAN CYBERSECURITY CHALLENGE

El European Cybersecurity Challenge (ECSC) es la principal competición europea de ciberseguridad dirigida a jóvenes talentos, organizada por la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA). Cada país participante conforma una selección nacional que compite en diferentes pruebas técnicas relacionadas con disciplinas como criptografía, explotación de vulnerabilidades, ingeniería inversa, hacking y/o seguridad web.

La edición de 2026 reunirá a los mejores equipos nacionales europeos en una competición cuyo objetivo es "fomentar el talento, promover la colaboración entre países y fortalecer las capacidades de ciberseguridad en toda Europa".