Estudiantes de la UPNA desarrollan una aplicación para encontrar de forma sencilla productos para el cuidado de la piel

De izda. A dcha., Jon Hernández Jiménez, Gabriely Bezerra Kardec, Carlos Calvo Eizaguirre e Iván Corro Iribarren. - UPNA

PAMPLONA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los estudiantes del Grado en Tecnologías de Telecomunicación de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) Gabriely Bezerra, Carlos Calvo, Iván Corro y Jon Hernández han desarrollado una aplicación (buscador) que ayuda a encontrar de forma sencilla productos para el cuidado de la piel. El objetivo de la aplicación es "ofrecer información fiable y fomentar un consumo más consciente dentro del sector cosmético", explica el equipo de estudiantes.

La herramienta reúne artículos de marcas generalistas como Nivea y Cerave, y otras de carácter más especializado como Biologique Recherche o la navarra Dulkamara Bamboo. Cada producto incluye detalles sobre el tipo de piel al que va dirigido, enlaces a las páginas oficiales de las marcas e indicaciones sobre las farmacias y los establecimientos en los que puede adquirirse. "Pronto añadiremos más información a la base de datos para mostrar también ingredientes, alérgenos y modos de empleo", adelantan los estudiantes en una nota de prensa de la UPNA.

La aplicación incorpora además un test inicial de personalización, que recoge datos sobre tipo de piel, posibles problemas y alergias. "Esta información se guarda en el perfil del usuario y se utiliza para aplicar filtros automáticos en el buscador, que pueden modificarse en cualquier momento", detallan.

Para dar a conocer el proyecto, los estudiantes han abierto cuentas en Instagram y TikTok, donde publican vídeos divulgativos y de tono humorístico "con el objetivo de llegar al público joven, principal consumidor de este tipo de productos. No obstante, buscamos ampliar su alcance a otros perfiles", explican. Por ello, las farmacias que participan en la iniciativa incluyen tarjetas informativas de la aplicación en sus bolsas de compra, "una colaboración que permite dar visibilidad tanto a los desarrolladores como a los comercios locales", explican.