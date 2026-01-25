Estudiantes de la UPNA diseñan una aplicación que recomienda en segundos contenido de las plataformas de streaming

Archivo - Aitziber Peláez (izq.) y Laura Garnica, autoras de la aplicación, en el campus de Arrosadia de la UPNA. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos alumnas del grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) han desarrollado Kino, una aplicación móvil pensada para simplificar uno de los problemas más habituales entre quienes utilizan plataformas de entretenimiento en streaming: dedicar más tiempo a decidir qué ver en lugar de a disfrutar de las películas o las series. La herramienta, con una interfaz intuitiva, recomienda en segundos contenido audiovisual ajustado a las preferencias de quien la utiliza.

Este desarrollo lleva la autoría de las estudiantes de 4.º curso Laura Garnica Sabina y Aitziber Peláez Esteban en el marco de la asignatura Proyectos de Ingeniería Telemática, que imparte Eduardo Magaña Lizarrondo, catedrático e investigador del Instituto de Smart Cities (ISC). La aplicación Kino está disponible para su descarga en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/kino-aplicacion-para-streaming.

Kino ofrece "recomendaciones rápidas y adaptadas a los gustos de cada persona usuaria" de las principales plataformas de streaming. Para ello, la aplicación permite ajustar diferentes preferencias mediante criterios personalizables y genera propuestas en apenas unos pocos deslizamientos en pantalla. "De este modo, reduce la saturación que pueden provocar los extensos catálogos de películas y series y evita que el proceso de búsqueda se prolongue más de lo necesario", destacan desde la UPNA en una nota de prensa.

"La aplicación nace con el propósito de agilizar la experiencia de consumo audiovisual y facilitar la toma de decisiones mediante una interfaz sencilla e intuitiva", explica Laura Garnica.

"Su diseño pretende evitar que la elección de contenido se convierta en una tarea larga o frustrante -añade Aitziber Peláez-. Así, Kino evita que las personas usuarias abandonen la búsqueda o pierdan mucho tiempo navegando entre catálogos infinitos".