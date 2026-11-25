Imagen del acto - CERMIN

PAMPLONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra (CERMIN) organizó recientemente un acto con motivo del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, centrado en "visibilizar las violencias que sufren las mujeres con discapacidad".

Durante el encuentro se presentó el estudio 'Violencias machistas contra mujeres con discapacidad. Utilización de recursos públicos en Navarra', elaborado y presentado por José María Casado Aguilera, y, posteriormente, se dio lectura al manifiesto del 25N de CERMIN y Fundación CERMI Mujeres, que este año puso el foco en la detección y protección de las mujeres y niñas con discapacidad víctimas de trata y explotación.

La investigación fue presentada por José María Casado Aguilera, autor del trabajo y estudiante del Máster Universitario en Género, Mujeres e Igualdad de la Universidad Pública de Navarra. El estudio analiza la situación de las mujeres con discapacidad que sufren violencias machistas y su acceso a los recursos públicos de atención en la Comunidad foral.

Durante su intervención, Casado destacó que una de las principales conclusiones del estudio es "la invisibilidad estructural que siguen sufriendo las mujeres con discapacidad víctimas de violencia". La investigación "evidencia la falta de datos específicos que permitan conocer la verdadera dimensión de esta realidad, ya que la discapacidad no se registra de manera adecuada en muchos de los sistemas de atención y recogida de información".

El trabajo también concluye que las mujeres con discapacidad "están más expuestas a sufrir violencias machistas que las mujeres sin discapacidad y que, además, afrontan situaciones de especial vulnerabilidad derivadas de factores como la dependencia económica, el desempleo o el riesgo de exclusión social".

Entre los resultados más relevantes, se señala que los recursos públicos "continúan presentando importantes barreras de accesibilidad y que son las entidades sociales las que, en muchos casos, ofrecen una atención más cercana y adaptada a las necesidades de las mujeres con discapacidad víctimas o supervivientes de la violencia".

LECTURA DEL MANIFIESTO DEL 25N

Tras la presentación del estudio, CERMIN dio lectura al manifiesto del 25N bajo el lema '¡Sin detección no hay protección!', centrado en la situación de las mujeres y niñas con discapacidad víctimas de trata y explotación.

El texto critica que "estas formas extremas de violencia suelen permanecer ocultas" y que "muchas víctimas no son identificadas ni reciben la protección y los apoyos que necesitan".

El manifiesto reclama a las administraciones públicas "medidas concretas para garantizar la protección de las mujeres y niñas con discapacidad, entre ellas una ley integral contra la trata y la explotación, protocolos de detección más eficaces, canales accesibles de información y denuncia, formación especializada para profesionales y recursos de atención adaptados a las necesidades de las víctimas".

Asimismo, CERMIN reivindicó "la participación activa de las propias mujeres con discapacidad en el diseño de las políticas públicas y en la lucha contra todas las formas de violencia, subrayando que ninguna víctima debe quedar invisibilizada ni desprotegida".

Con estas dos iniciativas, CERMIN ha querido poner el foco en "una realidad que continúa siendo poco visible y reforzar la necesidad de incorporar la perspectiva de discapacidad en todas las estrategias de prevención, detección y atención frente a las violencias contra las mujeres".

CERMIN está constituido por 12 asociaciones y 3 federaciones del sector, que aglutinan a un total de 57 entidades sociales sin ánimo de lucro de Navarra. Entre sus objetivos, destaca "la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias, sensibilizar a la sociedad promoviendo la inclusión social y la lucha contra la discriminación de las personas con discapacidad, representando al movimiento asociativo en Navarra".