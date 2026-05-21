La Eurocámara pide instaurar el 8 de agosto día europeo en memoria de las víctimas de accidentes laborales

Archivo - Banderas frente a la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo - PARLAMENTO EUROPEO/ MICHEL CHRISTEN - Archivo

Navarra registró en 2025 un total de 12.598 accidentes con baja laboral y se sitúa como la segunda comunidad con mayor índice

BRUSELAS/PAMPLONA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento Europeo ha reclamado este jueves la creación de un día europeo en memoria de las víctimas de accidentes laborales y enfermedades profesionales y ha pedido reforzar las medidas de prevención y protección de los trabajadores frente a nuevos riesgos derivados de la inteligencia artificial, el calor extremo y el cambio climático.

En Navarra se registraron 12.598 accidentes con baja laboral en 2025, lo que supone un aumento del 1,75% en comparación con el año anterior, según los datos estadísticos de avance del Ministerio de Trabajo. Navarra es la segunda comunidad con mayor índice de accidentes con baja. Además, se registraron el año pasado 14 accidentes mortales, 8 menos respecto a los datos de 2024.

Del total de 12.598 accidentes con baja, 11.217 se registraron en jornada de trabajo y 1.381 in itinere. La variación en relación a 2024 se sitúa en un 0,56% más para los accidentes en jornada y un 12,64% más para accidentes in itinere.

La incidencia de los accidentes de trabajo en jornada laboral que se registra en Navarra es de 3.655,3 accidentes por cada cien mil trabajadores, lo que supone un descenso del 0,97% respecto al año anterior. Sin embargo, Navarra se mantiene como la segunda comunidad con mayor índice de incidencia de siniestralidad laboral.

La construcción es el sector de actividad que presenta mayor incidencia, con 6.912,5 accidentes por cada cien mil trabajadores (-2,10% respecto al año anterior). Y la principal causa de accidente con baja en jornada laboral siguen siendo los golpes contra objetos inmóviles, seguidos de los sobreesfuerzos físicos sobre el sistema músculoesquelético.

La resolución del Parlamento Europeo, aprobada por 395 votos a favor, 12 en contra y 41 abstenciones, insta a designar el 8 de agosto como Día Europeo en Memoria de las Víctimas de Accidentes de Trabajo y por la Protección y la Dignidad de los Trabajadores, con el objetivo de concienciar sobre la seguridad laboral y promover iniciativas concretas de prevención en escuelas, empresas e instituciones.

Los eurodiputados sostienen que esta jornada, cuya fecha coincide con el aniversario de la tragedia de la mina de Bois du Cazier, en Marcinelle (Bélgica), donde en 1956 murieron 262 mineros de varios países europeos, serviría para mantener viva la memoria de las víctimas de accidentes laborales y enfermedades profesionales en la UE y reforzar la cultura de la prevención y la seguridad en los centros de trabajo.

En este contexto, la Eurocámara ha puesto el foco en los nuevos riesgos laborales asociados a la digitalización y ha pedido a la Comisión Europea que evalúe el impacto de la inteligencia artificial y de los sistemas de gestión algorítmica sobre la salud y seguridad de los trabajadores.

Según advierten los eurodiputados, los empleados de plataformas digitales y aquellos cuya actividad es supervisada o evaluada mediante herramientas basadas en IA pueden verse expuestos a mayores riesgos por la intensificación de los ritmos de trabajo y por prácticas abusivas de vigilancia y control automatizado.

El Parlamento también ha reclamado una mayor protección frente a los riesgos derivados del cambio climático y ha pedido a Bruselas que evalúe específicamente el impacto laboral del estrés térmico, los fenómenos meteorológicos extremos y la contaminación atmosférica.

En particular, los eurodiputados quieren que el calor extremo y los efectos del cambio climático sean reconocidos como factores de riesgo laboral importantes y reclaman mejores medidas de prevención y protección en los lugares de trabajo para proteger a los trabajadores más expuestos.

Asimismo, la resolución subraya la importancia de reforzar las inspecciones laborales y pide a los Estados miembro que doten a las inspecciones de trabajo de personal permanente, recursos suficientes e independencia institucional para garantizar entornos laborales seguros y saludables.

Según los últimos datos citados por la Eurocámara, en 2023 se registraron en la UE 3.298 accidentes laborales mortales y alrededor de 2,8 millones de accidentes no mortales que provocaron al menos cuatro días de baja laboral, especialmente en sectores de alto riesgo como la construcción, el transporte, la industria manufacturera y la agricultura.