La Eurocámara pide medidas para aumentar la oferta y aliviar la crisis de vivienda en la UE

Más de 20.000 personas demandan una vivienda protegida en Navarra, Comunidad que ha puesto en marcha las zonas de mercado tensionado

BRUSELAS/PAMPLONA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Especial sobre la Crisis de la Vivienda del Parlamento Europeo ha aprobado una batería de propuestas para hacer frente a la crisis habitacional en la Unión Europea, con medidas orientadas a aumentar la oferta, reducir trabas administrativas y garantizar un acceso "digno, sostenible y asequible" a la vivienda en todos los Estados miembro.

Con 23 votos a favor, seis en contra y cuatro abstenciones, los eurodiputados han dado luz verde esta semana a su informe final, que será sometido al pleno en marzo y busca influir en el plan europeo presentado en diciembre por la Comisión, centrado en movilizar recursos públicos y privados, reforzar el parque social e impulsar la construcción en toda la UE.

En Navarra, según el último informe sobre la situación de la vivienda elaborado por el Gobierno foral, correspondiente al año 2024, se registraban un total de 20.829 solicitudes en el censo de solicitantes de vivienda protegida. Son 3.299 solicitudes más que las registradas un año antes (17.530 solicitudes en 2023), lo que se tradujo en una tasa de crecimiento interanual del 18,8%

Este incremento mantiene la tendencia creciente en el número de solicitudes que se viene observando desde el año 2016 y que, tras el menor avance de 2020 (prácticamente el 9%), se mantiene en valores por encima del 10% anual, llegando cerca del 20% en 2024. Así, se ha duplicado el número de solicitudes en 5 años (desde 2019).

La opción de demanda que más se incrementa es la de vivienda en compra (casi el 29%). El alquiler, que sigue siendo la opción más solicitada (12.918 solicitudes en 2024), presenta también un crecimiento interanual de casi el 14%. Por su parte, la opción de demanda indistinta (alquiler o compra) crece un 27%, prácticamente 1.000 solicitudes más.

Cabe recordar que el 30 de julio de 2025 entró en vigor la declaración de 21 municipios navarros como Zona de Mercado Residencial Tensionado. Desde entonces, según información recopilada por el Gobierno de Navarra, el precio del alquiler ha descendido un 8,6% en dichos municipios. En estos municipios, el alquiler medio ha pasado de 848,7 euros en el segundo trimestre a los 774,3 euros en el cuarto trimestre.

En cambio, la oferta de vivienda en alquiler se mantiene estable en 2025, habiéndose formalizado dicho año un total de 4.202 contratos frente a los 4.176 del ejercicio anterior. El 88,5% de los contratos efectuados en 2025 ha tenido lugar en los municipios declarados Zona de Mercado Residencial Tensionado, mientras que el 11,5% de los alquileres se han efectuado sobre inmuebles de municipios no declarados como tal.

La Eurocamara subraya en su informe que "la falta de vivienda es la forma más grave de pobreza y exclusión social" y atribuye la crisis a años de construcción insuficiente y a un "persistente desequilibrio" entre oferta y demanda, en un contexto en el que --apunta-- los alquileres han aumentado un 28,8 % desde 2010 y los precios de compraventa un 60,5%.

Ante este diagnóstico, el Parlamento plantea como prioridad ampliar el parque residencial y acelerar tanto la construcción como la rehabilitación, apostando por reducir cargas administrativas y fijar un plazo máximo de 60 días para conceder permisos relacionados con proyectos sostenibles y asequibles.

"El informe sitúa la oferta de vivienda en el centro de la respuesta, reconociendo la necesidad de facilitar la construcción de unos 10 millones de viviendas adicionales en toda Europa", ha señalado el eurodiputado 'popular' Borja Giménez Larraz, principal responsable del texto.

A su juicio, el documento adopta "un enfoque equilibrado" que "refuerza la protección de la propiedad privada, aporta seguridad jurídica y crea el marco adecuado para la inversión", al tiempo que "respeta la diversidad de los sistemas nacionales de vivienda" y contribuye a mejorar la asequibilidad en el conjunto de la Unión.

ASEQUIBILIDAD EN ZONAS TENSIONADAS Y AYUDAS FISCALES

El informe reclama que la futura normativa europea sobre alquileres de corta duración --que el Ejecutivo comunitario presentará este año-- encuentre un equilibrio entre la actividad turística y el derecho a la vivienda, garantizando que la expansión de este tipo de arrendamientos no deteriore la asequibilidad en las ciudades más tensionadas.

Asimismo, los eurodiputados piden a los Veintisiete establecer "un sistema fiscal eficiente para las políticas de vivienda", con incentivos a la renovación y a la nueva construcción, como la aplicación de tipos superreducidos de IVA, y eliminar barreras para los compradores primerizos y el alquiler de larga duración.

SOBERANÍA INDUSTRIAL Y EMPLEO

El texto plantea reforzar la capacidad industrial de la Unión en el sector de la edificación y la rehabilitación, impulsando el uso de materiales y soluciones innovadoras y sostenibles, fortaleciendo el mercado europeo de materias primas e incorporando requisitos mínimos de origen europeo en los proyectos financiados con fondos de la UE.

Asimismo, los eurodiputados piden que la futura estrategia europea en este ámbito incluya mejoras en las condiciones laborales, con más formación y salarios adecuados, facilite el reconocimiento de cualificaciones profesionales entre Estados y, cuando sea necesario, permita atraer trabajadores cualificados de terceros países para cubrir la falta de mano de obra.

Por su parte, el Grupo Socialista, que también ha respaldado la iniciativa, ha celebrado que el informe incorpore avances como el refuerzo de los derechos de los inquilinos, el reconocimiento del sinhogarismo como una de las formas más extremas de pobreza y medidas para combatir la especulación y mejorar la transparencia.

Sin embargo, la eurodiputada Alícia Homs (S&D) ha advertido de que el texto está "lejos" de ser el resultado que les gustaría y ha lamentado que la negociación haya estado marcada, a su juicio, por "un enfoque excesivamente orientado al mercado".

Con todo, ha justificado el apoyo socialista porque "la gente espera que Europa actúe", aunque ha subrayado que su respaldo "no es un cheque en blanco" y que seguirán defendiendo una política de vivienda "centrada en las personas".