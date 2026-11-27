Euskaltzaindia nombra académico de número al lingüista navarro Ekaitz Santazilia. - EUSKALTZAINDIA

PAMPLONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Academia de la Lengua Vasca, Euskaltzaindia, ha nombrado este viernes como nuevo académico al lingüista navarro Ekaitz Santazilia. El nombramiento ha tenido lugar en el pleno de noviembre de Euskaltzaindia, que se ha celebrado en el Museo Vasco de Bilbao.

El filólogo navarro ha obtenido la mayoría absoluta que exige el Reglamento de Euskaltzaindia. Hay que recordar que Pello Salaburu pasó a ser emérito el 3 de julio, al cumplir 75 años, y ese mismo mes se abrió el plazo para presentar candidatos. Sólo un candidato fue presentado por los académicos en el pleno de octubre, Ekaitz Santazilia, quien en la sesión de este viernes ha sido nombrado académico de número, según ha informado Euskaltzaindia en una nota.

Ahora, Santazilia contará con un periodo de ocho meses para preparar el discurso introductorio, y el mismo plazo tendrá para preparar la suya el académico o la académica que tenga que darle respuesta. Más tarde se celebrará el acto de recepción.

Ekaitz Santazilia (Pamplona, 1987) es filólogo, lingüista y miembro correspondiente de Euskaltzaindia. Realizó la licenciatura en Filología Vasca en la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU), así como el máster y doctorado en Lingüística.

Actualmente es profesor titular del área de Filología Vasca en la Universidad Pública de Navarra (UPNA). Asimismo, ha sido hasta hace poco director de la revista Fontes Linguae Vasconum del Gobierno de Navarra. Es miembro del grupo de investigación Monumenta Linguae Vasconum, del I-COMMUNITAS Institute for Advanced Social Research de la UPNA y de la Cátedra de Patrimonio Inmaterial de Navarra. Fue uno de los fundadores de la Asociación de Lingüistas y Filólogos Aziti Bihia, así como portavoz del área de Euskera en el Ateneo Navarro.

Su principal línea de investigación es la historia del euskera, especialmente de Navarra, dentro de la cual se analizan documentos antiguos, dialectología, sociolingüística y lingüística histórica. Ha descubierto y editado numerosos textos antiguos vascos, y además de publicar numerosos trabajos relacionados con los temas mencionados, ha participado en diversos proyectos de investigación y congresos académicos.

Euskaltzaindia le nombró académico correspondiente el 31 de mayo de 2024, y desde entonces ha realizado diversos trabajos de investigación por encargo de la Academia. Como consecuencia de los mismos, ha impartido conferencias y ha comisariado varias exposiciones, la de las predicaciones en euskera de Perutxene de Zildo; las de las predicaciones de Luisene de Erredin; y la edición crítica y exposición de la doctrina cristiana (1626) de Joan Beriain, que verá la luz en noviembre.

Desde 1918 y hasta la actualidad, son 103 las personas que han sido nombradas como académicos o académicas de número. En la actualidad, Euskaltzaindia está formada por 23 académicos de número, además de 14 eméritos.

La lista de académicos de número incluye a Adolfo Arejita, Aurelia Arkotxa, Sagrario Aleman, Irene Arrarats, Miren Azkarate, Itxaro Borda, Jean-Baptiste Coyos, Jon Casenave, Asun Garikano, Roberto González de Viñaspre, Jabier Kaltzakorta, Joseba Lakarra, Miren Agur Meabe, Alfontso Mujika, Miren Lourdes Oñederra, Paskual Rekalde, Patxi Salaberri, Jon Sarasua, Ekaitz Santazilia, Castillo Suárez, Ana Toledo, Andres Urrutia y Miriam Urkia.

La lista de eméritos la conforman Andres Alberdi, Bernardo Atxaga, Jean-Louis Davant, Andres Iñigo, Xabier Kintana, Jose Luis Lizundia, Beñat Oihartzabal, Andoni Sagarna, Ibon Sarasola, Pello Salaburu, Patxi Uribarren, Xarles Videgain, Mikel Zalbide y Patxi Zabaleta.