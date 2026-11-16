Euskaltzaindia recuerda con diversas actividades los 400 años de la 'Doctrina' de Juan Beriain. - EUSKALTZAINDIA

PAMPLONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Euskaltzaindia ha organizado diversas actividades para conmemorar los 400 años de la 'Doctrina' de Juan Beriain, catecismo que es uno de los primeros textos impresos en euskera.

La organización de estas actividades cuenta con el apoyo de Euskarabidea y la colaboración del Archivo de Navarra y la familia Irigarai. Con motivo de esta celebración, se publicará una edición crítico-comparada del libro de Beriain, se ha organizado una microexposición en el Archivo General Real de Navarra, y por último se celebrará una conferencia el miércoles 18 de noviembre, a las 18 horas, en el propio Archivo Real, impartida por el académico correspondiente Ekaitz Santazilia.

Euskaltzaindia ha explicado que Juan Beriain es "uno de los autores clásicos en lengua vasca". "Su doctrina está escrita usando el euskera de la zona de Pamplona. Beriain era de Uterga, una zona en la que hoy el euskera se ha 'perdido'. Se conoce un único ejemplar en el mundo y es de propiedad privada (de la familia Irigarai), aunque se encuentra depositado en el Archivo de Navarra. Las imágenes del libro nunca han sido publicadas. Además, es un libro bilingüe y sólo se ha editado y publicado la parte en euskera. Todo ello se muestra en la exposición del Archivo General Real de Navarra, mediante varios paneles informativos", ha apuntado.

Juan Beriain (Uterga, 1566-1633) fue un escritor navarro, abad de su localidad natal entre 1602 y 1633. Escribió al menos dos libros en castellano y euskera: 'Tratado de cómo se a de oyr misa, escrito en romance y bascuence' (1621) y 'Doctrina christiana' (1626).