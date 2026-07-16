Evacuada la localidad de Petilla de Aragón por el incendio en Orés (Zaragoza)

Un helicóptero contribuye en las labores de extinción del incendio, a 16 de julio de 2026, en Cinco Villas, Zaragoza, Aragón (España). - Ramón Comet - Europa Press

PAMPLONA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El municipio navarro de Petilla de Aragón ha sido evacuado de manera preventiva este jueves debido al incendio forestal que se declaró el miércoles por la tarde en Orés (Zaragoza).

La evacuación se ha realizado en una labor coordinada por técnicos de Protección Civil, el alcalde de la localidad y las patrullas de Policía Foral en el lugar, según ha informado el 112 Sos Navarra. No ha sido necesario habilitar puntos de refugio.

Durante la jornada del jueves se encuentran trabajando en las labores de extinción del incendio tanto medios aéreos como medios terrestres de Navarra, centrándose sobre todo en la protección de los núcleos urbanos.

En concreto, están trabajando en el lugar un helicóptero del Gobierno de Navarra más los dos helicópteros del MITECO con base en Noáin, además de efectivos de bomberos de los parques de Sangüesa y Tafalla, y guardas forestales de Medio Ambiente con un buldócer.

En Petilla de Aragón se están realizando trabajos de defensa, con el buldócer de guardas forestales de Medio Ambiente. También se han desplazado brigadas de Bomberos para la defensa de la localidad

Se han movilizado también efectivos de los parques de Peralta, Estella y Tudela para intervenir en Petilla de Aragón

La Policía Foral custodia los accesos al municipio así como el núcleo urbano.