Evoluciona favorablemente el incendio forestal de Urzainki

Imagen del incendio forestal de Urzainki. - Bomberos de Navarra

PAMPLONA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos han continuado este sábado con las labores de extinción del incendio forestal de Urzainki.

La evolución de las labores de extinción ha sido favorable en las últimas 48 horas, según destacan desde los servicios de emergencia del Gobierno de Navarra.

Tres brigadas han trabajado este sábado en la zona sobre tres puntos calientes, todos ellos dentro del perímetro, con herramienta manual, motorsierra y línea de agua. Y durante la noche, permanecerán en la zona efectivos de la BHIF.

El principal riesgo en estos momentos es que los restos de vegetación y tocones de estos puntos calientes puedan rodar ladera abajo y salir del perímetro.

Si la evolución del incendio sigue siendo favorable, se irá reduciendo de manera progresiva el número de brigadas durante el día, si bien se mantendrá presencia permanente de efectivos en el lugar hasta la extinción definitiva