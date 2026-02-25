Un exdirector de Acciona en Navarra dice que su labor era "técnica" y que no decidía los socios de las obras

Fernando Merino, exdirector del departamento de Construcción de Acciona en Navarra, en la comisión de investigación del Parlamento foral sobre adjudicaciones públicas. - PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Fernando Merino, exdirector del departamento de Construcción de Acciona en Navarra, ha afirmado este miércoles que su labor en la empresa era "puramente técnica" y que no le correspondía a él decidir con qué otros socios trabajaba la compañía.

Según ha asegurado en su comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas, su trabajo comenzaba una vez que las obras ya habían sido adjudicadas y él no formalizaba las uniones temporales de empresa, tampoco en los casos en los que participaba Servinabar.

"No entro a discutir. A mí me dan una obra con un socio y la ejecuto, no voy a entrar a discutir si el socio es bueno o es malo. Desde que yo llegué a Navarra he hecho diferentes obras con diferentes socios. En algunos casos ha sido Servinabar y en otros han sido otros, y en ningún caso he elegido yo a ninguno de los socios con los que he tenido que ir a ninguna obra, ni lo que pueden aportar o desaportar", ha afirmado.

Fernando Merino, que trabajó en Navarra entre 2014 y 2019 y que está investigado por el Tribunal Supremo, ha afirmado que no ha tenido "ningún problema con ningún actor de Servinabar" y ha asegurado que no conocía que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán pudiera poseer el 45% de esta empresa -según recoge un escrito hallado por la UCO de la Guardia Civil-. "¿Cómo lo voy a conocer? Todo el mundo lo ha conocido en el mismo momento", ha asegurado. Merino ha explicado que mantuvo una reunión con Cerdán y posteriormente tomó "algún café en Navidad y un pincho en San Fermín, esa es mi relación".

Además, Fernando Merino ha subrayado que no ha visto cobro de comisiones ni movimientos que sean irregulares en las obras en las que ha participado. "Es imposible", ha asegurado.

Refiriéndose a adjudicaciones concretas en las que intervinieron empresas de Antxon Alonso -dueño de Servinabar-, Fernando Merino ha explicado que aportaban aproximadamente el 50% del personal del 'staff', como fue el caso del colegio público de Arbizu o el Navarra Arena.

El exdirectivo de Acciona en la Comunidad foral ha explicado que conoció a Antxon Alonso a través del proyecto de Mina Muga, una iniciativa empresarial impulsada por Geoalcali para la construcción de una mina en la zona de Sangüesa. En torno a este proyecto se firmó un primer acuerdo de UTE entre Acciona y Servinabar, en noviembre de 2016, para la implantación de servicios vinculados a la mina. "Durante la fase del proyecto nos dimos cuenta de que la implantación de 400 personas, 200 camiones entrando y saliendo, la forma de salir y entrar, que podía ser también por ferrocarril, exigía unos servicios que en ese momento en la zona de Sangüesa no estaban disponibles y era bueno estudiarlos y tenerlos en cuenta", ha afirmado.

Así, según ha señalado Merino, se asignó a Servinabar el estudio de servicios como el control de acceso inteligente a la mina, el servicio de catering necesario para los trabajadores, o la disponibilidad de alojamientos en la zona.

Fernando Merino ha explicado que esa UTE entre Acciona y Servinabar fue firmada por su superior en la zona norte, Tomás Olarte -exdirector de la zona norte de Acciona Construcción, investigado por el Tribunal Supremo-.

Merino ha apuntado que también fue a través del proyecto de Mina Muga como conoció al exasesor ministerial Koldo García. "Él ya estaba trabajando allí cuando llegué a ese proyecto a colaborar con Geoalcali. En la oficina de Geolcali había más de 30 personas trabajando y todas no eran técnicos. La colaboración de Acciona en este proyecto fue aportar más técnicos", ha explicado.

Preguntado sobre qué función desempeñaba en este proyecto Koldo García, Merino ha indicado que no quería responder "por terceros" y que deberían contestarlo el propio García o Geoalcali, pero ha señalado que "el primer día que fui a Mina Muga el señor Koldo fue el que me acompaña". "Yo no sabía ni por dónde entrar a 400 hectáreas de terreno, y tuve que ir en varias ocasiones para ver dónde había una falla en la que tenían que ir unos geólogos a investigar o dónde se instalaba una estación meteorológica que había solicitado la Confederación Hidrográfica del Ebro. Las primeras veces el señor Koldo fue la persona que me acompañó. En ese caso hizo de chófer", ha indicado.

Fernando Merino ha explicado que "con Koldo García tengo una relación, un conocimiento y una amistad que ha surgido del trabajo conjunto en ese proyecto, nada más". El exdirectivo de Acciona ha negado que mantuviera con Koldo García conversaciones sobre adjudicaciones públicas. "Mi única relación es a través del proyecto Mina Muga. Se ha mantenido una relación de amistad, nada más, no quiere decir que Koldo García intervenga para nada en lo que es el tema de esta comisión de investigación, que son las obras adjudicadas aquí en Navarra en las últimas cuatro legislaturas. Koldo ni aporta ni interviene", ha asegurado.

Merino ha reconocido que ha comido en ocasiones con el exasesor ministerial en el bar Franky de Pamplona, un lugar que, según la investigación de la UCO de la Guardia Civil, podría ejercer un presunto papel de intermediación en el pago de 'mordidas' a través de la realización de facturas falsas. Sin embargo Fernando Merino ha asegurado que "cualquier factura es por comida o eventos realmente realizados en el bar Franky". "No hay ninguna factura que no corresponda a la realidad", ha sostenido.

Además, Fernando Merino ha explicado que él mismo pidió conocer a Santos Cerdán, "igual que pedí conocer a otros intervinientes, empresarios del entorno de la construcción y del entorno navarro". "Era mi obligación, una vez que llegas a una zona nueva, intentar introducirte y conocer gente, sin más. Igual que conocí a la señora Barcina -expresidenta del Gobierno de Navarra y de UPN-, igual que conocí al señor Santos Cerdán, igual que conozco a otra mucha gente del entorno navarro", ha indicado, y ha señalado que también ha mantenido contactos con la expresidenta Uxue Barkos (Geroa Bai) o con el ahora portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza.

Fernando Merino ha ido contestando a las preguntas de los parlamentarios, aunque al inicio de su intervención se ha reservado su derecho a no responder. "Al estar actualmente inmerso en un proceso judicial, me acogeré a mi derecho a no responder a todas o a algunas de las preguntas que se formulen, en garantía de mi derecho de defensa", ha indicado.

Merino ha querido señalar que su cargo como responsable del Departamento de Construcción de Acciona en Navarra fue desde junio de 2014 hasta enero de 2019. "Fuera de ese ámbito, creo que no podré contestar a ninguna de sus cuestiones", ha añadido.

También ha afirmado que, como responsable del Departamento de Construcción en Navarra, su "misión es puramente técnica". "Mis responsabilidades empiezan una vez que las obras son adjudicadas. Por debajo de mí, en el departamento, mi misión es tener controladas las dos, tres o cuatro obras, en las que hay en cada una de ellas un jefe de obra, a los que yo superviso y después, sobre el control de esas obras, doy reporte a mis superiores, a nivel técnico y a nivel económico nada más", ha asegurado.

Merino ha indicado que "en Acciona existe un departamento de estudios y contratación, que es el que se encarga de preparar, de estudiar, de revisar y de gestionar todas las licitaciones a las que quiere presentarse y, como máximo, el departamento de Construcción, por su cercanía a la zona, suele colaborar con este departamento de estudios en algunas gestiones de investigación de precios o en la parte del estudio económico que corresponda, en alguna ocasión, a alguna de las licitaciones que puedan salir, pero nada más".