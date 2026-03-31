El exgerente de Nasuvinsa achaca a un "problema de custodia" que no haya actas sobre las adjudicaciones a Servinabar

Archivo - El exgerente de Nasuvinsa Alberto Bayona, durante una rueda de prensa en Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exgerente de la empresa pública Nasuvinsa Alberto Bayona ha atribuido a un "problema de custodia" el hecho de que no consten actas sobre las reuniones de las mesa de contratación tras las que se realizaron dos adjudicaciones de promociones de VPO a la UTE Acciona-Servinabar.

"Yo creo que es un problema de custodia y del tiempo transcurrido, porque al final siete años son siete años. Hoy en día no pasaría ese problema, porque la propia aplicación no te permite avanzar si no vas cumpliendo los requisitos y se va haciendo un archivo digital", ha afirmado Bayona durante su comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas, después de que la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) advirtiera presuntas irregularidades en la adjudicación de una promoción de 62 VPO y otra de 46 VPO en Erripagaña.

La OANA mencionaba por ejemplo la ausencia de actas y de propuesta de adjudicación en relación con la labor de las mesas de contratación. Al respecto, el exgerente de Nasuvinsa ha afirmado que "han pasado años, la estructura de la empresa ha ido evolucionando y cuando ha llegado el momento de intentar localizarlas, según parece ser, no ha sido posible aportarlas".

Alberto Bayona fue vocal de la mesa de contratación en la adjudicación de la promoción de 62 VPO -en aquel momento todavía no era gerente de Nasuvinsa- y ha señalado, que aunque no recordaba bien, no había presidente de la mesa -otro de los aspectos sobre los que llamó la atención la OANA-. "Yo fui vocal de la mesa, éramos cuatro vocales. Como no hay constancia de las actas, entiendo que no había presidente de la mesa. Quien hacía un poco la coordinación era el secretario de la mesa, recibía la documentación, distribuía la documentación", ha explicado.

Bayona ha afirmado que "los abogados de la Corporación Pública Empresarial de Navarra han comentado que, entre el periodo 2018-2021, en las mesas de contratación no había presidente en ninguna empresa pública, acertada o desacertadamente".

Así, ha explicado que, en el caso concreto de la promoción de 62 VPO en Erripagaña, "no entramos en ese debate, el pliego había sido redactado, no había presidencia, parece que el secretario estaba alineado con los criterios que la Corporación Pública Empresarial de Navarra aplicaba a todas las empresas". "Es cierto que en el año 2021 el legislador entiende que debe haber un presidente en la mesa", ha expuesto.

Alberto Bayona ha señalado además que no recuerda si le remitieron o no actas sobre la mesa de contratación. "Era práctica habitual en Nasuvinsa la firma de las actas, esto es cierto, pero también es cierto que no se ha podido acreditar, es decir, no están las actas", ha indicado.

El exgerente de Nasuvinsa ha afirmado que "si no hay actas, no hay actas, es una irregularidad, es un hecho objetivo". No obstante, ha precisado que, cuando conoció el informe de la OANA, "había aspectos con los que no estaba de acuerdo, entendía el posicionamiento de la OANA, pero creo que distintos aspectos en los que no estaba de acuerdo tenían una justificación jurídica o legal".

En ese sentido, ha explicado que el también exgerente de Nasuvinsa José Mari Aierdi, ahora consejero del Gobierno foral, ofreció una rueda de prensa para dar respuesta a la posición de la OANA y le invitaron a participar en esa comparecencia, algo que aceptó "para dar las explicaciones que fueran pertinentes".

Durante su comparecencia, se han ido repasando algunas de las presuntas irregularidades mencionadas por la Oficina Anticorrupción, además de la ausencia de actas o la falta de presidente en las mesas. Por ejemplo, según la OANA, la UTE Acciona-Servinabar no cumplió con la obligación de contratar a tres personas con discapacidad en la promoción de 46 VPO -Bayona no formó parte de esta mesa, era gerente de la empresa pública-. En ese sentido, ha reconocido que "no está acreditado el cumplimiento, es decir, que efectivamente se lo requirió la OANA a Nasuvinsa y no lo han podido acreditar con un documento y, por tanto, no podemos saber si ese cumplimiento se ha producido o no".

También en esta misma promoción la OANA llamó la atención sobre el hecho de que la empresa que presentó la mejor oferta técnica fue excluida del procedimiento al haber superado el precio máximo de la licitación, lo que podría indicar a una posible práctica colusoria -pacto ilícito entre empresas-.

En este caso, Bayona ha apuntado que "las explicaciones que me han dado es que lo que interpretó la mesa es que no hubo un patrón inusual y que, por mucha experiencia que tenía la empresa, confundió el precio de licitación con el valor estimado". "Lo que la mesa interpretó es que, por error, después de una brillante propuesta técnica, la empresa había tomado como referencia un precio que no era el que tenía que tomar y la mesa no vio ese indicio de colusión", ha afirmado.

ANÁLISIS DE PARCELAS PARA ANTXON ALONSO

Durante su comparecencia, Alberto Bayona ha explicado que, tras dejar el puesto de gerente de Nasuvinsa, analizó algunas parcelas que eran de interés para Antxon Alonso, administrador de Servinabar, a quien conoció tras resultar adjudicatario en una licitación.

Bayona ha asegurado que no cobró por este trabajo y que quedó "en nada". "Eso está dentro de mi actividad, el análisis de parcelas, y esa fue la relación que he tenido, analizar unas parcelas que luego, finalmente, no salieron para nada. Cuando yo hago análisis de parcelas para él, es decir, en parcelas que le pudieran interesar a él o a otros profesionales, lo hago en mi interés propio, porque es una forma, y es así como funciona el sector, de poder captar proyectos para futuro. Si no analizas nada, no podrás captar proyectos para futuro", ha indicado.

El exgerente de Nasuvinsa no ha concretado si la iniciativa de realizar este análisis partió de él o de Alonso. "Simplemente él, cuando tuvimos un encuentro casual, me pregunta por cuál está siendo mi actividad, y yo le digo que estoy gestionando y analizando proyectos. Él tenía unas parcelas, pues las analizo y vemos a ver si son viables o no. Quedaron en nada y ese fue el tema", ha indicado. Según ha explicado, se trataba de parcelas privadas, de uso residencial, tanto en Navarra como fuera de la Comunidad.

Alberto Bayona ha asegurado que, "de haber habido una actividad, por supuesto se habrían respetado los plazos" que están establecidos en la ley de incompatibilidades y ha subrayado que no ha tenido "ningún tipo de relación contractual, ni laboral, ni de prestación de servicios" con Servinabar.

El exgerente de Nasuvinsa ha afirmado que el consejero José Mari Aierdi no le habló en ningún caso sobre Antxon Alonso y ha afirmado que no conoce a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE.

Bayona ha afirmado que durante su trayectoria en la empresa pública nunca ha visto indicios de corrupción o manipulación en procesos de adjudicación, ni tampoco injerencias políticas.