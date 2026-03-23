Las exportaciones de Navarra aumentan en enero un 2,9% interanual y las importaciones un 19,9%

PAMPLONA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de mercancías de Navarra han aumentado en enero un 2,9% con respecto a enero de 2025, hasta la cifra de 706,6 millones de euros. Representa el 2,4% del total de las exportaciones españolas en el mes, cuyo valor ha sido de 28.927 millones, un 2,9% menos que en enero de 2025.

Por su parte, las importaciones de la Comunidad foral en enero de 2026 (477,1 millones de euros) crecen un 19,9% interanual, según el Informe sobre el Comercio Exterior elaborado por esta Dirección Territorial de Comercio e ICEX en Pamplona.

En España, el valor de las importaciones de bienes retrocede un 8,4% interanual arrojando la cifra de 32.937 millones de euros. La participación navarra en el total de las importaciones españolas ha sido en enero del 1,4%.

Navarra registró en enero de 2026 un superávit de 229,4 millones de euros (superávit de 263,7 millones de euros en el mismo mes del año anterior). La tasa de cobertura se situó en el 148,1%.

El saldo comercial en España arroja una cifra de -4.010 millones de euros (en enero de 2025 fue de 6.192,9 millones de euros en negativo).

ANÁLISIS SECTORIAL

En cuanto a la estructura sectorial del comercio exterior navarro, el sector del automóvil ocupa el primer lugar de exportaciones en el mes, con un 41,6% en valor del total de exportaciones (25,9% automóviles y 15,6% componentes) con un incremento interanual del 100,2% del valor de sus ventas al exterior con respecto a enero de 2025.

Le sigue el sector de alimentación y bebidas, que alcanza la segunda posición con una participación en las exportaciones navarras en el 20,8% en enero a pesar de retroceder un 5,5 interanual. El tercer lugar pasa a ocuparlo el sector de bienes de equipo, con una participación del 17,3% del total del valor de las exportaciones de bienes en el mes y un retroceso interanual del 20,5%.

En las importaciones de Navarra, en enero ocupa el primer lugar el sector de bienes de equipo con un 28,5% de las compras (un 9,1 más que en enero de 2025); le sigue el sector del automóvil, con el 22,2% de las importaciones de Navarra en enero con un incremento del 51,2% interanual. El tercer lugar lo ocupa en el mes el sector de alimentación, con un 14,7% de participación en las compras de bienes al exterior (un 3,8% menos que en enero de 2025).

ANÁLISIS GEOGRÁFICO

En el mes de enero se observan retrocesos en las ventas a todos los continentes excepto Europa. Las exportaciones de Navarra a la UE crecen en tasas interanuales un 12%, las destinadas a la zona euro lo hicieron en un 11,4% y las dirigidas al resto de la UE crecieron un 16,1% interanual.

Las expediciones navarras intracomunitarias concentraron en el mes de enero el 77,2% del total de exportaciones siendo Alemania (20,7%) y Francia (18,2%) los principales clientes.

Las ventas dirigidas al resto de Europa cayeron un 20,2% interanual, siendo el mejor cliente Reino Unido con un 4,9% del total de exportaciones de mercancías de Navarra en enero de 2026.

Las exportaciones al continente americano retrocedieron en enero un 7,3% debido sobre todo a los descensos de ventas a América Latina (un 14,9% menos interanual). Las destinadas a América del Norte crecieron un 2,4% interanual gracias al aumento de ventas a Estados Unidos (un 5% más que en enero de 2025).

Las exportaciones a Asia caen en enero un 28,5% interanual, las dirigidas a China lo hacen en un 70,6% y mientras que las dirigidas a India crecieron un 226,2%, situando su cuota en el 1,1% del total de ventas desde Navarra. Las ventas a África disminuyen un 30,2% interanual. Las ventas a Australia descienden en enero un 17,7% con respecto a enero de 2025.

En cuanto a las importaciones, la Unión Europea ha sido en el mes el primer proveedor de Navarra con un 70,3% del total, destacando Alemania, con un 26,8% del total, y Francia, con un 10,8% del total.

En enero, las importaciones de Asia representan el 15,51% del total (China el 10,4%), las de América representan el 6,2% del total (Estados Unidos el 2,6%) y las de África el 3% (Marruecos el 1,8%).

El saldo de la balanza comercial de Navarra es positivo en enero con todos los continentes, excepto con Asia, por 48 millones de euros en negativo.