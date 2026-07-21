Las exportaciones de Navarra descienden un 1,5% en mayo

PAMPLONA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de mercancías de Navarra retrocedieron en mayo un 1,5% con respecto al mismo mes de 2025, quedándose en una cifra de 859,9 millones de euros. Representan el 2,5% del total de las exportaciones españolas en el mes, cuyo valor ha sido de 34.694,1 millones, un 0,9% menos que en mayo de 2025.

Las importaciones de la Comunidad foral en mayo, un total de 587,2 millones de euros, se incrementaron en un 3,1% respecto al mismo mes de 2025. En el ámbito español el valor de las importaciones de bienes ha crecido un 14,4% alcanzando la cifra de 42.938,9 millones de euros. La participación navarra en el total de las importaciones españolas ha sido en mayo del 1,4%, según datos del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

En cuanto al saldo comercial, Navarra registró en mayo de 2026 un superávit de 272,7 millones de euros (en mayo de 2025 fue de 303,6). En el conjunto de España el saldo en mayo ha sido de 8.244,8 millones de euros en negativo (2.542,8 en negativo en mayo de 2025). La tasa de cobertura en Navarra se situó en el 146,5% y la de España en 80,8%.

Por otro lado, en el acumulado de enero a mayo de 2026, las exportaciones de mercancías de la Comunidad foral se redujeron un 3,2%, quedando en 4.080,4 millones de euros. Representan el 2,5% del total de las exportaciones españolas en el período, cuyo valor ha sido de 165.588,2 millones, un 1,3% más que en los mismos meses de 2025.

Las importaciones de Navarra (2.704,8 millones de euros) crecieron un 4,4% interanual en el periodo de enero a mayo. En el ámbito español el valor de las importaciones de bienes crece un 3,1% interanual, arrojando la cifra de 190.682,6 millones de euros. La participación navarra en el total de las importaciones españolas ha sido del 1,4%.

Navarra registró de enero a mayo de 2026 un superávit de 1.375,6 millones de euros (1.623,2 en el mismo periodo de 2025). En el conjunto de España el déficit comercial es de 25.094,4 millones de euros (21.524,8 millones en negativo en los mismos meses de 2025). La tasa de cobertura se situó en Navarra en el 150,9% y en España en 86,8%.

En cuanto a la estructura sectorial de las exportaciones de Navarra, el sector del automóvil ocupa el primer lugar en mayo con un 40,5% en valor del total de exportaciones y un incremento interanual del 3,2% del valor de sus ventas al exterior. Le sigue el sector de bienes de equipo con una participación en las exportaciones navarras del 20,4% en mayo y un retroceso interanual del 11,1%. El sector de alimentación ocupa el tercer lugar con un 18,4% del total de ventas al exterior (un 1,1% menos que en mayo de 2025).

Respecto a las importaciones, lidera el sector de bienes de equipo de bienes de Navarra en mayo con un 31,6% del total (un 14,8% más que en mayo de 2025); le sigue el sector del automóvil con el 24% de las compras (un 3,6% menos interanual), y el tercer lugar lo ocupa el sector de alimentación con un 11,5% del total (un 10,9% menos que en mayo de 2025).

En el acumulado de enero a mayo, el sector del automóvil ocupa también el primer lugar de las exportaciones con un 40,3% en valor del total y un incremento interanual del 8,4% en sus ventas al exterior. Le siguen el sector de alimentación con una participación en las exportaciones navarras del 19,7% de enero a mayo, un 1,9% más interanual, y el sector de bienes de equipo con el 19,2% del total de ventas al exterior tras retroceder un 23,6% interanual en el período.

El sector de bienes de equipo representa el 27,7% de las importaciones de bienes de Navarra de enero a mayo (un 2,8% menos que de enero a mayo de 2025). Tras él se sitúa el sector del automóvil con un 25,3% de las compras (un 9,2% más interanual). El tercer lugar lo ocupa el sector de alimentación con un 13,2% del total (un 1,8% más que en el mismo período de 2025).