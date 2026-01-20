Las exportaciones navarras descienden entre enero y noviembre un 5,3% respecto al mismo periodo de 2024

PAMPLONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones navarras de mercancías han alcanzado en los primeros once meses de 2025 un valor de 8.969 millones de euros, lo que supone un descenso del 5,3% respecto al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, la cuantía de las importaciones es de 5.717,1 millones de euros, un 7,5% menos respecto al mismo periodo de 2024, según han informado desde el Instituto de Estadística de Navarra (Nastat).

'Turismos de menos de 10 personas', la partida más importante de las exportaciones, registra un descenso en el volumen de ventas del 16,8%. Este descenso se debe principalmente al importe de las ventas a Italia, Francia y Alemania, que registran tasas de variación interanual del -32,6%, -26,3% y -6%, respectivamente. El resto de las exportaciones, sin tener en cuenta el sector del automóvil, decrecen un 1,4%.

Los principales países receptores de las exportaciones navarras son, por orden de cuantía económica, Alemania, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido. Destaca el descenso del importe de las ventas a Italia (-21,8%) y Francia (-6,7%).

En cuanto a las importaciones de Navarra, la principal partida es 'Partes y accesorios de vehículos automóviles', que registra un decrecimiento del 30,4%, debido principalmente al descenso de las compras a Polonia (-59,9%), República Checa (-26,1%) y Alemania (-19,8%).

En el conjunto de España, las exportaciones crecen el 0,6% respecto al mismo periodo de 2024 y las importaciones el 4,5%.

NOVIEMBRE

Las exportaciones navarras de mercancías registran en noviembre un valor de 756,9 millones de euros, lo que supone un descenso del 14,6% respecto al mismo mes del año anterior. Las importaciones alcanzan un valor de 520 millones de euros, cifra un 0,3% superior a la registrada el mismo mes de 2024.

El saldo comercial, o diferencia entre exportaciones e importaciones, obtiene en Navarra un resultado positivo de 236,8 millones de euros y registra un decrecimiento del 35,5% con respecto al mismo periodo del año anterior.

La tasa de cobertura, cociente entre exportaciones e importaciones, se sitúa en el 145,5% y se reduce desde los 170,8% del noviembre de 2024.

En España, las exportaciones en noviembre de 2025 se reducen un 1,5% mientras que las importaciones se incrementan en un 0,2%, ambas, en relación al mismo mes del año anterior.

El saldo comercial del conjunto de España es de -5.681,7 millones de euros. La tasa de cobertura se sitúa en el 85%, 1,4 puntos porcentuales menor a la registrada el año anterior.