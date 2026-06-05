Una exposición en el Parlamento de Navarra repasa los "momentos clave" de las 4 décadas de trayectoria de Greenpeace

Inauguración de la exposición de Greenpeace en el Parlamento de Navarra - EUROPA PRESS

PAMPLONA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Navarra acoge desde este viernes la exposición '40 años Greenpeace', organizada por la Asociación Greenpeace Navarra para celebrar el 40º aniversario de su creación y que realiza un repaso fotográfico de "algunos de los momentos claves de la organización en su trayectoria en el Estado español".

La muestra ha sido inaugurada este viernes por el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, y la delegada de zona norte Greenpeace, Lorea Flores. En su intervención, Hualde ha destacado la labor de esta organización "ecologista y pacifista internacional que tiene también representación en nuestra comunidad de la mano de la asociación Greenpeace Navarra".

"Todo el mundo conoce a Greenpeace y a sus campañas, que suelen utilizar la acción directa no violenta para atraer la atención pública hacia los problemas globales del medio ambiente y para impulsar las soluciones necesarias para tener un futuro verde y en paz", ha subrayado.

La asociación, ha continuado, realiza "llamadas de atención sobre cuestiones que movilizan, que conciencian, y que cuidan nuestro medio ambiente". "Y es que, en demasiadas ocasiones, las instituciones hemos ido y vamos por detrás de la sociedad civil, y resultan imprescindibles las denuncias o llamadas de atención y la trayectoria de Greenpeace es una buena muestra de ello", ha dicho.

Hoy, según Hualde, "las instituciones tenemos una mayor conciencia sobre la necesidad, sobre la urgencia de proteger nuestro medio ambiente". "Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, marcan un camino que debemos cumplir a través de legislación y acción pública, porque ya vamos tarde en el cuidado de nuestro planeta", ha señalado.

Tras añadir que el Parlamento foral "firmó el Pacto Navarro contra la Desigualdad, en el que se encuentra, entre otros, el cumplimiento de medidas encaminadas a la protección de nuestro medio ambiente", ha apostado por "hacer todo lo que esté en nuestra mano dentro de nuestra capacidad para legislar e intentar cambiar nuestro mundo para bien". "Y lo haremos de la mano también del asociacionismo de nuestra comunidad", ha manifestado.

Ha afirmado Hualde que "en este Parlamento también hay voces negacionistas que niegan algo tan evidente como el cambio climático", "Afortunadamente, son muy minoritarias, pero sí nos alertan de que tendremos que seguir trabajando para legislar, para educar, para concienciar en la urgencia de la protección ambiental", ha comentado.

UNA ASOCIACIÓN "INCÓMODA PARA EL PODER"

Por su parte, Lorea Flores ha indicado que "llevamos 40 años sin callarnos y seguiremos así". "Han pasado 40 años, 42 para ser exactos, sin callarnos, y en este periodo Greenpeace España se ha convertido en un gran referente en temas medioambientales con la puesta en marcha de campañas relevantes a nivel local, nacional y global. Asimismo, ha desarrollado un importante trabajo en la creación de vínculos y colaboración con otras organizaciones del movimiento climático, social y ecofeminista", ha explicado.

Flores ha remarcado que también "hemos estado presentes en las grandes luchas ecosociales de estas cuatro décadas". "El fin de las centrales nucleares, la incineración de residuos, los vertidos químicos, los combustibles fósiles, los sistemas de pesca destructivos, la contaminación por plásticos o la destrucción de los ecosistemas costeros por el urbanismo salvaje son algunos de los temas en los que la presencia de nuestra organización ha sido muy relevante y en los que además hemos conseguido importantes éxitos, a pesar de lo mucho que queda por hacer", ha dicho.

A su juicio, "el papel del Greenpeace también ha sido relevante en la ampliación del espacio democrático, en la generación del contrapoder, el cambio de mentalidades y la formación de activistas para transformar el futuro".

Greenpeace España, ha continuado, "se presenta como una organización madura en la actualidad, referente e incómoda para el poder". Un "gran equipo de personas comprometidas que defienden un modelo de poder distribuido en manos de la gente y no de las grandes corporaciones como ocurre actualmente".

"Somos una organización incómoda porque somos incansables en nuestras luchas e independientes gracias a que solo rendimos cuenta a nuestras 155.000 personas socias y donantes que confían en Greenpeace para construir un futuro más verde, justo y en paz. El poder de la gente es nuestra fuerza y lo que nos hace imparables", ha subrayado.

Algunas de las "icónicas imágenes" de la exposición "no solo nos cuentan las memorias de la organización, sino que nos acompañan en un recorrido histórico hasta nuestros días por las luchas ecologistas que han logrado grandes victorias para las personas y el planeta, pero donde hoy, más que nunca, es necesario seguir alzando la voz por una injusticia social y climática".

Greenpeace España, ha dicho, "trabaja aumentando el espacio democrático, ejerciendo su derecho a la protesta pacífica y promoviendo el protagonismo y la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y las políticas públicas". Además, "ha defendido a lo largo de su historia el respeto a los derechos fundamentales, generando contrapoder, visibilizando alternativas, profundizando en la agenda de paz y ahora, más que nunca, generando relatos de futuro esperanzadores, para que entre todas seamos capaces de imaginarlos y actuar para alcanzarlos".