El expresidente del PSE Jesús Eguiguren dice que tras ETA es "fundamental" para la convivencia conjugar olvido y memoria

El expresidente del PSE Jesús Eguiguren ha afirmado este miércoles en Pamplona que, tras el fin de ETA, es "fundamental" para la convivencia tanto la memoria como el olvido. "En Navarra, si no olvidáramos algunas cosas sería muy difícil la convivencia. En cambio, sería un pecado si olvidáramos todo lo que ha pasado", ha indicado.

Así se ha pronunciado durante la presentación de su libro, 'Memorias políticas: reflexiones sobre el fin de ETA', realizada en el Baluarte de Pamplona junto a la secretaria general del PSN y presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, y el secretario de Memoria y Convivencia del PSN, Martín Zabalza.

En su intervención, ha indicado que la conjugación entre "olvido y memoria es un tema irresoluble, que se puede abordar desde mil puntos de vista". "Pero basta fijarse en la vida personal de uno para saber que si no olvidara algunas cosas no podría vivir. Y si no recordara otras, tampoco podría vivir". En este sentido, ha subrayado que "la memoria es fundamental", pero "algo de olvido también es fundamental".

"En Navarra, si no olvidáramos algunas cosas sería muy difícil la convivencia. En cambio, sería un pecado si olvidáramos todo lo que ha pasado", ha indicado. En su caso, ha apostado por que "no se olvide parte de lo que pasó", como "el miedo y el silencio, y los métodos con los que fue impuesto".

"Todos tenemos una tendencia a olvidar", ha afirmado, tras añadir que "a mí mismo me cuesta creer la vida que he llevado, lo que he visto y lo que he sufrido". En este sentido, ha remarcado que "dicen que en la memoria, toques donde toques, duele". "Soy incapaz de ver los documentales sobre ETA y el terrorismo, porque me recuerda y me toca algo. Pero es fundamental la memoria, y las instituciones deberían de hacer un esfuerzo", ha manifestado.

Eguiguren se ha mostrado "optimista" en cuanto a "la convivencia y la reconciliación" en el País Vasco. "Desde que dejaron de pegar tiros, la sociedad enseguida empezó a funcionar con absoluta normalidad", ha señalado, tras añadir que en Euskadi "surgió una necesidad de la gente de Bildu de relacionarse con la gente del PSOE, y no sé si tanto, pero de gente del PSOE de relacionarse con Bildu".

"Sabían que nos habían hecho mucho daño. En las conversaciones que tuve con ETA, desde el principio reconocieron que no habían conseguido sus objetivos en Euskadi ni en Navarra por la persistencia de los socialistas. Que ellos, en sus estrategias -no tenían una estrategia, pero bueno- pensaban que una vez que flaqueara el PSOE no les quedaba nadie enfrente en el País Vasco. Y la sorpresa, de ellos y la nuestra, fue que cuando empezaron a matar, nadie dio un paso atrás", ha apuntado.

Por otro lado, ha considerado que frente el nacionalismo "hay que ser muy firme". "En política hay que llegar a los acuerdos que haga falta, a los compromisos que sea, pero si empiezas a ceder un poco en sus planteamientos, te comen. Porque el nacionalismo es algo más, es como una religión, es un sentimiento", ha subrayado.

También ha remarcado que la educación es "clave" porque "la manipulación empieza por ahí". "Si desde pequeños solo les enseñan Euskadi y 'eres euskaldun', no saben España qué quiere decir", ha advertido.

Por su parte, Chivite ha destacado que la responsabilidad de las instituciones es "preservar la memoria para que no vuelvan a ocurrir algunas cosas" y que la convivencia "parece que la damos por hecho, pero es un trabajo que hay que hacer día a día". "Las leyes de memoria son necesarias para garantizar la convivencia", ha subrayado.

Chivite también ha subrayado que el PSN ha recibido muchas críticas por los pactos presupuestarios alcanzados con EH Bildu, porque "dicen que olvidamos". "Sin embargo, es todo lo contrario. Si este hubiera sido el camino desde el principio, no hubiera habido víctimas", ha manifestado, tras añadir que "eso es lo que queríamos que hicieran, hacer política, pero con las normas democráticas".