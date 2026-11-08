Extinguido un incendio de chimenea en una vivienda en Bera

Incendio en una vivienda en Bera. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos han intervenido este domingo por la mañana para extinguir un incendio de chimenea en una vivienda de cuatro plantas en la localidad de Bera. No ha habido personas afectadas.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del incendio a las 6.53 horas y se ha movilizado un dispositivo compuesto por bomberos de los parques de Oronoz y Cordovilla, bomberos de Irún movilizados por SOS Deiak, una ambulancia convencional en prevención y la Guardia Civil.

El incendio ha afectado a la cubierta del edificio. Sus ocupantes han salido por sus propios medios. Los bomberos continúan trabajando en el lugar saneando la cubierta.