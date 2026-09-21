Extinguido el incendio forestal declarado en agosto en Urzainki

Imagen de la zona del incendio. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal de Urzainki se ha dado por extinguido este lunes, según han informado desde los servicios de emergencias de Navarra.

El incendio se declaró el 14 de agosto. Tras ser controlado inicialmente, se reactivó el 31 de agosto y quedó controlado de nuevo el 4 de septiembre.

Efectivos de la Brigada Helitransportada (BHIF), el Guarderío de Medio Ambiente y los Bomberos Voluntarios de Isaba han mantenido una vigilancia diaria de la zona afectada durante las últimas semanas.

Asimismo, se han realizado vuelos con un dron equipado con cámara térmicas, sin que se hayan detectado puntos con temperatura anormal, y se ha recorrido el perímetro en varias ocasiones sin observar puntos calientes.

El Servicio de Bomberos de Navarra agradece a la ciudadanía del Valle del Roncal su colaboración a lo largo de estas semanas.