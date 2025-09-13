Extinguido el incendio forestal declarado en Armañanzas

Un camión de Bomberos en el incendio que se declaró el pasado fin de semana en Urraúl Alto. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos han extinguido el incendio forestal que se había declarado este sábado a mediodía en Armañanzas, en el camino de Bargota, según ha informado el 112 Sos Navarra.

El fuego se había originado sobre las 13.24 horas y se ha dado por estabilizado a las 15 horas. Ha afectado a una zona de rastrojo y olivar.

Para las labores de extinción han sido movilizados bomberos de Estella y de Lodosa, Brigada Helitransportada, helicóptero del Gobierno de Navarra, dos helicópteros del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, guardas forestales de Medio Ambiente y Policía Foral.