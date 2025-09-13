Extinguido el incendio forestal declarado en Armañanzas

Un camión de Bomberos en el incendio que se declaró el pasado fin de semana en Urraúl Alto.
Un camión de Bomberos en el incendio que se declaró el pasado fin de semana en Urraúl Alto. - Eduardo Sanz - Europa Press
Europa Press Navarra
Publicado: sábado, 13 septiembre 2025 17:53

PAMPLONA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos han extinguido el incendio forestal que se había declarado este sábado a mediodía en Armañanzas, en el camino de Bargota, según ha informado el 112 Sos Navarra.

El fuego se había originado sobre las 13.24 horas y se ha dado por estabilizado a las 15 horas. Ha afectado a una zona de rastrojo y olivar.

Para las labores de extinción han sido movilizados bomberos de Estella y de Lodosa, Brigada Helitransportada, helicóptero del Gobierno de Navarra, dos helicópteros del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, guardas forestales de Medio Ambiente y Policía Foral.

