Extinguido un incendio de vegetación en la balsa de Cardete, en Tudela

PAMPLONA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos han intervenido este viernes por la mañana para extinguir un incendio de vegetación alrededor de la balsa de Cardete, en Tudela. No ha habido personas afectadas.

El aviso del fuego se ha recibido a las 10.33 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos de los parques de Tudela y Peralta, bomberos forestales de Cordovilla, un helicóptero y guardas forestales.

El dispositivo ha dado el incendio por controlado a las 12.10 horas. Efectivos de bomberos del parque de Tudela han permanecido en el lugar realizando labores de remate.