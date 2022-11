La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UPNA reconoce a cinco egresados por sus trabajos fin de grado

PAMPLONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tres egresadas y dos egresados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) han sido galardonados por sus trabajos de fin de grado que realizaron el curso pasado, año académico 2021-2022. En concreto, Anne Jiménez Fernández ha logrado el V Premio del Colegio de Economistas de Navarra al Mejor Trabajo de Fin de Grado; Iñaki Ugalde Azpiazu, el I Premio al Mejor Trabajo de Fin de Estudios en Economía Social, concedido por la Cátedra de Economía Social y Cooperativismo de la entidad académica; y María Galar Labayen, Karen González Álvarez y Javier Goñi Artieda, los Premios a los Mejores Trabajos de Fin de Grado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

En la entrega de galardones, celebrada en el campus de Arrosadia de Pamplona, tomaron parte Sandra Cavero Brújula, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales; Ángel Chocarro Ávalos, decano del Colegio de Economistas de Navarra; e Ignacio Ugalde Barbería, presidente de la Asociación de Empresas de Economía Social de Navarra (ANEL). También estuvieron presentes personas integrantes de los jurados, como Icíar Arizaleta Aznárez, jefa de la Sección de Economía Social del Gobierno de Navarra, y los vicedecanos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Nuria Osés Eraso y Gustavo Marcos Matás.

En el caso del V Premio del Colegio de Economistas de Navarra, el trabajo de fin de grado Anne Jiménez Fernández, doble graduada en el Programa Internacional de Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Economía, se titulaba 'The circular economy in the fashion industry' (La economía circular en la industria de la moda). Lo realizó bajo la dirección de la profesora del Departamento de Gestión de Empresas e investigadores del Instituto INARBE M. Elena Aramendía Muneta, ha indicado la UPNA en una nota.

Fueron finalistas en esta categoría, dotada con 500 euros y dos años de colegiación gratuita, Aroa Beloqui Garcés, graduada en el Programa Internacional de ADE; María Galar Labayen, doble graduada en el Programa Internacional de ADE y Economía; y Karen González Álvarez, doble graduada en ADE y Derecho.

Por su parte, Iñaki Ugalde Azpiazu, doble graduado en el Programa Internacional de ADE y Economía, obtuvo el I Premio al Mejor Trabajo de Fin de Estudios en Economía Social, con su trabajo 'The Cooperative Management Model: The person as the fundamental axis of organizational functioning' (El modelo cooperativo: la persona como eje fundamental del funcionamiento de la organización). Lo dirigió Mar Rubio Varas, catedrática del Departamento de Economía y directora del Instituto INARBE.

Llegaron a la final de este premio Imanol Iriarte Bermejo, graduado en ADE; Leire Urteaga Urizarbarrena, doble graduada en el Programa Internacional de ADE y Economía; y Marina Zúñiga Arrarás, doble graduada en el Programa Internacional de ADE y Economía. Este premio estaba dotado con 800 euros.

LOS PREMIOS DE LA FACULTAD

Respecto a los galardones de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, concedido por primera vez, había tres categorías: premio al mejor trabajo sobre los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), al realizado en colaboración con empresas o instituciones y al mejor trabajo interdepartamental. En el primer caso, la ganadora fue Karen González Álvarez, por 'Objetivos de Desarrollo Sostenible: ¿existe una única alternativa de medición?', dirigido por dos profesores del Departamento de Gestión de Empresas e investigadores del Instituto INARBE: María Cristina del Río Solano y Francisco José López Arceiz.

En el caso del TFG realizado en colaboración con empresas o instituciones, el galardón recayó en Javier Goñi Artieda, doble graduado en el Programa Internacional de ADE y Economía, por 'Simulation model of Viscofan expedition warehouse' (Modelo de simulación del almacén de expedición en Viscofan), realizado bajo la tutela de Cristina Azcárate Camio, profesora del Departamento de Estadística, Informática y Matemáticas e investigadora del Instituto de Smart Cities (ISC).

Finalmente, el galardón al mejor trabajo interdepartamental recayó en María Galar Labayen por 'ESG Policies in the banking industry and their effects' (Políticas ESG -siglas en inglés que hacen referencia a criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo- en los bancos y sus efectos), dirigido por dos investigadoras del Instituto INARBE: María Jesús Campión Arrastia, profesora del Departamento de Estadística, Informática y Matemáticas, y María Isabel Abínzano Guillén, docente en el Departamento de Gestión de Empresas.