Fallece un hombre de 73 años tras sufrir una salida de vía y chocar contra un edificio en Tudela

PAMPLONA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 73 años ha fallecido este viernes cuando el coche en el que circulaba se ha salido de la vía y ha chocado contra un edificio situado a la altura del pk. 9.7 de la carretera NA-134 (Eje del Ebro), en el término municipal de Tudela.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 10.15 horas del viernes y ha movilizado a lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Tudela, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada) y a patrullas de Seguridad Vial de la comisaría de la Policía Foral de Tudela.

Tras liberar los bomberos al conductor y único ocupante del coche, que se encontraba atrapado en el vehículo, ha sido trasladado en la ambulancia medicalizada al Hospital reina Sofía de Tudela, donde ha fallecido.

Efectivos de la Brigada de Atestados de la Policía Foral de la comisaría de Tudela investigan las causas y la dinámica del siniestro.