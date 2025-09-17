Fallece un hombre en un accidente en la NA-132 en Tafalla

Archivo - Imagen de la sala del 112. - SOS NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido este miércoles en una colisión frontal entre una furgoneta y una cosechadora en la carretera NA-132 en el término de Tafalla, según ha informado el 112 Sos Navarra.

E1 fallecido es el conductor de la furgoneta. El conductor de la cosechadora ha resultado ileso. Los servicios de emergencia están trabajando en el lugar.

El accidente se ha registrado sobre las 9 horas en el kilómetro 30 de la citada carretera. Al lugar han sido movilizados bomberos de Tafalla, ambulancia de soporte vital básico, equipo médico y Policía Foral.