Fallece Ignacio Sánchez-Carpintero Plano, profesor emérito de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra. - MANUEL CASTELLS

PAMPLONA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Este domingo ha fallecido en Pamplona Ignacio Sánchez-Carpintero Plano, profesor emérito de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra, donde impartió docencia durante 43 años. Tenía 83 años, estaba casado y era padre de 10 hijos.

Ignacio Sánchez-Carpintero Plano nació en Madrid el 1 de agosto de 1942. Obtuvo el título de licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad de Madrid en 1967 y defendió la primera tesis en Geológicas en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra, en 1972, titulada 'Estudio geológico de las sierras de Leyre y Navascués (Navarra). Contribución al conocimiento estratigráfico'.

Según ha informado la Universidad de Navarra, a lo largo de su trayectoria docente e investigadora publicó diversos trabajos científicos sobre geología (estratigrafía y mineralogía) y edafología, así como de divulgación, siendo su principal línea de trabajo la cartografía de suelos. Fruto de esta investigación es, por ejemplo, su contribución a las publicaciones sobre los mapas de suelos de Álava a escala 1:400.000 y de Navarra en el área con precipitación inferior a 500 mm, para la institución Príncipe de Viana.

Ignacio Sánchez-Carpintero fue profesor encargado de Geografía Física y Geomorfología, y director de la Escuela de Ayudantes Técnicos del Laboratorio. También fue docente encargado de Cristalografía y profesor tutor en la UNED.

Era diplomado en Fotointerpretación geológica por la Universidad Complutense de Madrid. Obtuvo diversas becas para estudios (Ramón y Cajal) e investigación (CSIC y FPI del Ministerio de Educación y Ciencia), habiendo colaborado además en varios proyectos de investigación a escala nacional (Proyecto Magna, Mapa de Suelos de España).