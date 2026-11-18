Imagen del vehículo tras el accidente mortal. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un turismo, un joven de 22 años, ha fallecido este miércoles tras sufrir una salida de vía por el margen izquierdo y chocar contra un árbol en la N-121-A, a la altura del punto kilométrico 39,000, en el término municipal de Baztán.

Hasta el lugar se han desplazado varias patrullas de la Agrupación de Tráfico y de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Navarra, dos dotaciones de bomberos y un vehículo sanitario. El médico desplazado ha certificado el fallecimiento del conductor del turismo implicado, un hombre de 22 años y vecino de Donamaría, han informado desde la Guardia Civil.

Agentes del Equipo de Investigación de Siniestros Viales de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra se encargan de la instrucción de las diligencias y del esclarecimiento del siniestro.