Fallece el niño de 10 años herido en el accidente múltiple de Esquíroz

Imagen de los servicios de emergencia en el lugar del accidente. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un niño de 10 años que resultó herido de gravedad en un accidente múltiple el pasado 1 de diciembre en la autovía A-15, en Esquíroz, falleció este viernes en el Hospital Universitario de Navarra donde permanecía ingresado, según han informado desde el Gobierno foral. En el siniestro también resultaron heridas otras cuatro personas, entre ellos el padre, la madre y la hermana del menor fallecido.

El accidente se produjo el pasado 1 de diciembre, a las a las 17.04 horas en el punto kilométrico 85,8 de la A-15, a la altura de Esquíroz (Galar). Consistió en una primera colisión por alcance entre dos turismos, uno de los cuales quedó girado e invadiendo el carril izquierdo de la carretera. Posteriormente fue arrollado por un camión que circulaba por ese carril.

Cinco personas resultaron heridas, entre ellos la madre del niño fallecido, de 42 años, que sufrió politraumatismos, fracturas y laceraciones de diferente consideración; su padre, de 41 años, con policontusiones; y su hermana de 12 años, que sufrió politraumatismos con fractura de pelvis. También resultó herida una mujer de 46 años con contusiones de carácter leve.

El niño de 10 años, que sufrió un politrauma con parada respiratoria recuperada y fractura de pelvis, llevaba desde el accidente ingresado en la UCI pediátrica del Hospital Universitario de Navarra.