Fallece un peregrino al caer al río en Puente la Reina

Mapa con la localización de Puente la Reina, donde ha fallecido un peregrino tras caer al río. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 22 May. (EUROPA PRESS) -

Un peregrino ha fallecido este viernes al caer al río en la localidad de Puente la Reina. Se trata de un asunto judicializado, según han informado desde Policía Foral.

El cuerpo policial autonómico ha tenido conocimiento del hecho sobre las 9.30 horas. Al lugar han acudido una unidad de Seguridad Ciudadana de la Policía Foral, así como efectivos de Bomberos y personal sanitario.