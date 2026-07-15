Fallecen una mujer y sus dos hijos en la presa de la localidad navarra de Roncal

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer y sus dos hijos menores de edad han fallecido este miércoles en un suceso ocurrido en la presa de la localidad de Roncal, según ha informado la Guardia Civil.

La causa del fallecimiento podría ser un posible ahogamiento, extremo que deberá ser confirmado por la investigación en curso, según ha señalado la Guardia Civil.

La investigación continúa abierta y se siguen practicando las diligencias para el esclarecimiento de los hechos.