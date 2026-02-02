Los fallecimientos por cáncer en Navarra siguen disminuyendo: un 18% en hombres y un 13% en mujeres en la última década

Datos de la incidencia del cáncer en el último año. - GOBIERNO DE NAVARRA

El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) constata que en la última década la tasa ajustada de mortalidad por cáncer, que tiene en cuenta el aumento de la población y su envejecimiento, ha descendido un 18% en hombres y un 13% en mujeres. En ese mismo intervalo de tiempo, el riesgo de desarrollar esta enfermedad ha disminuido un 8,8% en la población masculina mientras que ha aumentado un 4,6% en la femenina. Con motivo del Día Mundial contra el cáncer, que se celebra el 4 de febrero, el Departamento de Salud del Gobierno foral destaca estos datos facilitados por los Registros de Cáncer y de Mortalidad de Navarra tras analizar la magnitud y las tendencias de incidencia y mortalidad de la última década.

Así, según las estimaciones del Registro de Cáncer, en 2025 se diagnosticaron 4.271 nuevos casos (sin contar el cáncer de piel no melanoma), de los cuales 1.834 fueron en mujeres y 2.437, en hombres. Se trata, por tanto, de 574 casos más que en 2015, con las implicaciones que esto conlleva de aumento de las necesidades de servicios asistenciales para los pacientes, ha informado el Ejecutivo.

Los cánceres más frecuentes en varones el año pasado fueron: próstata (529 casos), pulmón (351), colon y recto (344) y vejiga urinaria (142), que representaron el 56% del total. En las mujeres, el más habitual fue el de mama (506 casos), seguido de colon y recto (203), pulmón (169) y cuerpo de útero (111); en conjunto, estos cuatro tipos de tumores sumaron el 54% de los diagnósticos en este sexo.

¿POR QUÉ EL CÁNCER AUMENTA EN MUJERES Y DISMINUYE EN HOMBRES?

El Registro de Cáncer de Navarra destaca que en la última década el riesgo de presentar un cáncer está disminuyendo a un ritmo de un 0,6% al año en hombres y aumentando un 0,6% al año en mujeres.

Esta tendencia divergente se explica en buena parte por los cánceres asociados al tabaquismo. Se debe, en gran medida, a la evolución a lo largo del tiempo en el consumo de tabaco -los hombres empezaron a fumar antes y han comenzado a reducir el hábito también antes- por lo que en ellos ya se observa una disminución del riesgo, ha expuesto el Gobierno.

Concretamente, en mujeres, el cáncer de pulmón y otros relacionados con este factor de riesgo, como el de cavidad oral y faringe o el de páncreas, han incrementado su incidencia, tanto en las menores de 65 años como en las mayores de esta edad. También los datos de España de cáncer de pulmón en mujeres muestran un aumento importante en la última década, pasando de 26 a 40 por 100.000, muy similar al cambio observado en Navarra, de 29 a 43 por 100.000.

Sin embargo, aunque las tasas de incidencia de los cánceres relacionados con el tabaquismo continúan siendo más altas en hombres que en mujeres, en los varones se observaron descensos del 8% en el cáncer de pulmón, 15% en el de esófago, 16% en el de vejiga urinaria y 25% tanto en el cáncer de laringe como en el de cavidad oral y faringe.

Asimismo, ha añadido, en la última década se constató en las mujeres menores de 65 años y en las mayores de esta edad un aumento de la incidencia de cáncer de mama de aproximadamente un 1% al año, en consonancia con lo registrado en España y otros países europeos.

Por otra parte, se registró un descenso anual del 1,5% de la incidencia de cáncer de próstata en los hombres mayores de 65 años, mientras que las tasas se mantuvieron estables en los más jóvenes.

Otros cánceres han presentado descensos de incidencia en ambos sexos. El cáncer colorrectal disminuyó un 26% en la última década, lo que refleja el impacto positivo del Programa de Detección Precoz que se inició en Navarra en el año 2014. Además, siguiendo la tendencia observada en las décadas anteriores, continúa el descenso de la incidencia del cáncer de estómago.

EL 27% DE TODAS LAS MUERTES DE NAVARRA SON POR CÁNCER

El Registro de Mortalidad contabilizó 1.630 personas fallecidas por cáncer en la Comunidad foral en 2024 (956 hombres y 674 mujeres). Estas muertes suponen el 27% de todas las defunciones, el 31% en hombres y el 23% en mujeres. Además, es una importante causa de muerte prematura, ya que representa el 49% de los decesos en la población menor de 75 años.

En la última década, en los hombres se han observado importantes descensos en las tasas de mortalidad por diferentes tipos de cáncer: pulmón (19%), cerebro (23%), colon y recto (24%), vejiga (25%), leucemia (27%), esófago (29%), laringe (29%) y próstata (30%). En mujeres también han disminuido las tasas de mortalidad por cáncer de colon y recto (29%), cerebro (31%) y cuerpo uterino (39%), entre otros. Al contrario de lo observado con la incidencia, no ha habido incremento de la mortalidad por cáncer de mama.

Sin embargo, como dato negativo en las mujeres, se destaca la subida de las tasas de mortalidad por cánceres asociados al tabaquismo: cáncer de pulmón (34%), cavidad oral y faringe (20%) y páncreas (20%). En cifras absolutas, en 2024 se registraron 112 muertes por cáncer de pulmón en la población femenina frente a las 66 de 2014.

El cáncer de pulmón es actualmente el cáncer que más muertes provoca tanto en hombres como en mujeres: un total de 357. En 8 de cada 10 casos estaba causado por el tabaquismo.

CUATRO DE CADA DIEZ CASOS DE CÁNCER SE PUEDEN PREVENIR

Según se ha explicado, el riesgo o probabilidad de desarrollar un cáncer se incrementa con la edad. En la Comunidad foral se estima que entre el nacimiento y los 50 años es de alrededor del 3% en hombres y 5% en mujeres, aumentando hasta el 44% en hombres y 32% en mujeres entre el nacimiento y los 85 años. Es decir, aproximadamente uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres podrán recibir este diagnóstico a lo largo de la vida, aunque la adopción de estilos de vida saludables se asocia con una reducción sustancial de este riesgo.

Los estudios científicos estiman que alrededor de un 40% de los casos se podrían prevenir. Por eso, ha indicado el Gobierno foral, es importante trabajar en la promoción de la salud y prevención de estas enfermedades. A nivel individual, para reducir el riesgo de tener esta enfermedad el Código Europeo contra el Cáncer recomienda: no fumar, evitar el consumo de alcohol, evitar el sobrepeso y la obesidad, mantenerse físicamente activo, llevar una alimentación saludable, protegerse del sol, mantener la lactancia materna el mayor tiempo posible, así como participar en los programas de detección precoz de cáncer de mama, colorrectal y cuello de útero, entre otras medidas.

HOSPITAL DE NAVARRA Y HOSPITAL REINA SOFÍA DE TUDELA

En el ámbito asistencial, el Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de Navarra (HUN) atendió en 2025 a un total de 1.977 pacientes en primeras visitas y 233 en la Unidad de Oncología Médica del Hospital Reina Sofía de Tudela. En lo que se refiere a los tratamientos, fueron 30.225 los que administró el Servicio de Oncología Médica del HUN y el número de pacientes en tratamiento en 2025 fue de 2.703.

En la Unidad de Oncología Médica del Hospital Reina Sofía de Tudela se administraron 4.005 tratamientos y el número de pacientes en tratamiento fue de 353.

Además, en 2025, se administraron por parte del Servicio de Oncología Radioterápica 24.036 tratamientos de radioterapia a 1.573 pacientes. A otros 290 pacientes se les trató con radioterapia estereotáctica (1.549 tratamientos en total). Finalmente, 505 pacientes recibieron un total de 659 implantes de braquiterapia. En lo que se refiere a la actividad de consultas, el Servicio de Oncología Radioterápica del HUN realizó en 2025 un total de 1.435 primeras visitas.