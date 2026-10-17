Las familias afectadas por las VPO de Maristas reclaman "soluciones reales" al Gobierno y el Ayuntamiento de Pamplona

Concentración de afectados por la promoción de VPO de Maristas. - EUROPA PRESS
PAMPLONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -
Las 108 familias adjudicatarias de las VPO de Maristas, afectadas tras la renuncia de la constructora, han reclamado "soluciones reales" al Gobierno de Navarra y al Ayuntamiento de Pamplona, con "compromisos concretos y un calendario de actuaciones" para que sus viviendas puedan construirse.
Así lo han reivindicado en una concentración celebrada este sábado al mediodía en la Plaza del Castillo en la que han exigido a estas dos administraciones que "pasen de las palabras a los hechos". "No basta con expresar apoyo. Necesitamos medidas concretas, ayudas efectivas y soluciones que permitan afrontar los sobrecostes, facilitar la contratación de una nueva constructora y desbloquear el proyecto", han resaltado.
En la concentración se han desplegado pancartas con lemas como 'Vivienda pública = responsabilidad pública. Solución para Maristas', 'Obenasa traidor. Maristas en lucha' o 'Instituciones soluciones. 108 familias en peligro'. También se han portado carteles con el mensaje 'No nos dejéis caer' y con críticas al alcalde de Pamplona, Joseba Asiron y el concejal Joxe Abaurrea.
En esta protesta se ha leído un discurso en el que se ha recordado que "en 2023 nos adjudicaron una vivienda de protección oficial" y, tres años después, "todavía no se ha puesto ni un ladrillo"."Llevamos tres años esperando algo tan básico como tener nuestra casa. Un hogar donde construir nuestro futuro, empezar una nueva etapa o formar una familia", han lamentado los afectados.
Han destacado, además, que "detrás de estas viviendas hay personas que hemos aportado nuestros ahorros, asumido compromisos económicos y organizado nuestras vidas confiando en que este proyecto saldría adelante". Mientras tanto, "los gastos continúan, los planes se retrasan y la incertidumbre crece", porque "no es simplemente esperar: es tener tu vida en pausa sin saber cuándo podrás empezar a vivirla como habías previsto".
Los afectados han rechazado las "justificaciones" de la constructora para rescindir "unilateralmente el contrato" y han destacado que "estamos defendiendo nuestra posición a nivel judicial". Pero su prioridad ahora, han remarcado, es "encontrar una nueva constructora y conseguir que las obras comiencen".
"No vamos a rendirnos", han manifestado, para afirmar que "seguimos creyendo en Maristas II. El proyecto es viable, cuenta con financiación formalizada y queremos trabajar para que pueda salir adelante. No queremos ganar una discusión ni buscar culpables eternamente. Queremos construir nuestras casas", han manifestado.
Para ello, han subrayado, "necesitamos al Gobierno de Navarra y al Ayuntamiento de Pamplona", a los que han pedido que "se sienten con nuestra cooperativa, estudien todas las alternativas posibles y establezcan compromisos concretos y un calendario de actuaciones".
Al Gobierno de Navarra piden que "ponga sobre la mesa las medidas económicas y normativas necesarias para que estas viviendas protegidas puedan construirse". Y al Consistorio que "se implique activamente, asuma la responsabilidad que le corresponde y trabaje conjuntamente con el Gobierno de Navarra y nuestra cooperativa para encontrar una salida".
"Vamos a seguir luchando por nuestras casas, buscando una nueva constructora y reclamando la implicación de las administraciones. No vamos a abandonar nuestro futuro", han manifestado.