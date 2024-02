Fanlo dice que el 92,6% de las medidas del Plan de inclusión y capacitación digital están finalizadas o en proceso

PAMPLONA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, Patricia Fanlo, ha afirmado que de las 27 medidas que conforman el Plan de inclusión y capacitación digital 2021-2025, "actualmente se han finalizado o están en proceso de culminarse 25, es decir, el 92,6%".

Así lo ha dado a conocer este martes en una comparecencia parlamentaria solicitada por UPN, en la que ha destacado que "estamos muy orgullosos" del grado de ejecución alcanzado. Según ha explicado Fanlo, el plan se creó en 2021, "amparado en el contexto europeo y nacional" por la Estrategia Digital Europea y el Plan Nacional de Competencias Digitales y enmarcado en la Estrategia Digital Navarra 2030.

"El Plan está destinado desde el primer momento a toda la ciudadanía navarra, y pone especial foco en aquellos colectivos más vulnerables, aquellos con mayores necesidades en términos de inclusión y capacitación digital. A este efecto, se consideran vulnerables las personas de más de 65 años, las personas jóvenes, personas con discapacidad, personas en edad laboral que están buscando empleo, personas que habitan en el entorno rural y personas migrantes", ha remarcado.

Según Fanlo, es "desde el inicio un plan vivo, por lo que desde su lanzamiento no ha dejado de evolucionar". Entre otros aspectos, ha aumentado el número de agentes que participan activamente en él. "En 2021, el Plan contaba con siete agentes de Gobierno, a los que, durante los últimos tres años, se han unido otros cinco agentes más, siendo el Instituto Navarro para la Igualdad la última incorporación", ha subrayado.

En este sentido, ha destacado que "gracias a la inclusión de nuevos agentes en el Plan se ha podido llegar a un público más extenso y se ha conseguido realizar acciones orientadas a colectivos específicos como pueden ser las mujeres o las personas migrantes".

"Actualmente se ha formado a casi 4.000 personas y se han realizado más de 300 cursos de manera presencial, a los que hay que sumar los cursos que se dan online a través de la plataforma Aventura Digital", ha dicho, para a continuación subrayar que "el 63% son mujeres y más de 2.100 de las personas que ya han realizado estos cursos tienen más de 55 años".

Según Fanlo, se han realizado cursos para el impulso de la inclusión digital de personas migrantes y refugiadas, así como personas solicitantes de protección internacional, "que han tenido muy buena acogida". "Complementando a estos cursos, desde el Gobierno de Navarra se presta toda la ayuda que necesaria a la población migrante para su capacitación digital. Concretamente, se han realizado más de 10.000 actuaciones en las que se ha ayudado a la población inmigrante a hacer trámites sencillos como solicitar ayudas, presentar documentación u obtener el certificado digital, entre otros", ha manifestado.

También ha destacado Fanlo la dotación de recursos digitales a los alumnos en exclusión social o los talleres y cursos diseñados para fomentar las vocaciones STEM.

"Para los dos años que nos quedan para culminar el plan tenemos previsto seguir con los cursos en toda la población, seguiremos poniendo el énfasis en la población más vulnerable, como seña de identidad de este Gobierno. Para ello, en este primer semestre del año estamos organizando más de 65 por toda la geografía foral", ha anunciado.

Por su parte, el parlamentario de UPN Ángel Ansa ha afirmado que "por muchas iniciativas que se pongan en marcha desde el Gobierno" va a haber "una parte importante de la ciudadanía que no se va a poder enganchar a esta sociedad digital", por lo que ha considerado "esencial" que no desaparezcan todos los servicios presenciales que ofrece la Administración. Además, si bien ha compartido "el planteamiento y los objetivos" del plan, ha considerado que "es muy complicado" hacer un seguimiento del mismo, porque a su juicio "no hay forma de conocer ni la ejecución ni el cumplimiento de objetivos".

En nombre del PSN, Kevin Lucero ha señalado que el plan "es la respuesta a una necesidad imperiosa de cerrar la brecha digital", cuyos "logros" son "tangibles" y "evidentes". "Es una buena inversión en el potencial humano de nuestra Comunidad y está asegurando que nadie se quede atrás", ha dicho. Asimismo, ha respondido a Ansa que "no hay nadie que no se pueda enganchar si realmente ponemos los recursos, las ganas y también, evidentemente, hay una voluntad de querer progresar en ese sentido".

Arantxa Izurdiaga, de EH Bildu, ha compartido "la necesidad de elaborar un plan de inclusión y capacitación digital", si bien ha echado en falta "información más concreta" por parte de la consejera. "Nos ha dicho que ha habido un nivel muy alto de ejecución de las medidas, pero seguimos sin conocer qué medidas exactas son las que se han llevado a cabo", ha indicado, tras añadir que "es verdad que es complicado realizar un seguimiento de este plan porque son muchos los agentes que intervienen".

Por parte de Geroa Bai, la parlamentaria María Solana ha considerado que este es "un plan ambicioso" y "complejo" que "parece, por el porcentaje de medidas puestas en marcha, que va implementándose". "Esto es importante, pero no es bueno en sí mismo. Hará falta ver el efecto que está teniendo", ha subrayado, tras añadir que "sigue habiendo unos colectivos específicos a los que todavía no se está llegando".

Irene Royo, en nombre del PPN, ha valorado "positivamente" el plan, si bien ha echado en falta "datos contundentes" sobre lo realizado y sobre la ejecución presupuestaria. "Nos han hablado sobre todo de las bondades del plan, con el que nosotros ya estamos conformes. No podemos decir que se ha avanzado mucho, o decir que se avanza resulta banal, si esto no se puede medir", ha subrayado, tras considerar que "lo importante no son las bondades" del plan sino "los resultados que se están obteniendo".

Por parte de Contigo-Zurekin, Daniel López ha afirmado que "entendemos y compartimos la necesidad de la elaboración de un plan" en esta materia y ha destacado la necesidad de conocer "el grado pormenorizado por colectivo del éxito, tanto su grado inicial como el grado alcanzado". "Ha comentado que el 92% de las iniciativas han sido realizadas, también nos gustaría conocer qué grado de ejecución económico supone esto, porque aunque se haya puesto una cantidad, no se tiene por qué gastar todas si realmente se alcanzan los objetivos", ha dicho.

Maite Nosti, en nombre de Vox, ha considerado que se trata de "un plan ambicioso" y "muy interesante", si bien "hemos echado en falta información en cuanto al tema de presupuestos, de seguimiento de las iniciativas, de los recursos económicos que se van utilizando paso a paso" y de las "medidas concretas que se han llevado a cabo". "Ha sido todo muy general", ha subrayado Nosti, que ha compartido que "siempre se deben mantener" los servicios presenciales en la Administración, "porque siempre habrá personas con dificultades por diversos motivos para acceder a la digitalización".