La Federación SETEM, Premio Internacional Jaime Brunet a la Promoción de los Derechos Humanos 2025

PAMPLONA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación SETEM, coordinadora estatal de la Campaña Ropa Limpia (CRL), ha resultado galardonada con el Premio Internacional Jaime Brunet a la Promoción de los Derechos Humanos 2025 de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), cuyo fallo se ha dado a conocer este miércoles, 10 de diciembre, con motivo de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos.

En su fallo, el jurado ha tomado en consideración "la labor desarrollada durante más de dos décadas de trabajo por la entidad premiada, escuchando la voz de miles de personas trabajadoras que, desde fábricas de Asia, África y América Latina, nos recuerdan cada día que la ropa que vestimos está hecha por personas que merecen vivir y trabajar con dignidad".

El premio "reconoce a las trabajadoras que se atreven a alzar la voz, a las organizaciones que las apoyan en cada continente, y a miles de personas que en España y en todo el mundo se han movilizado por su causa". "Representa el respaldo al compromiso sostenido por una economía global más justa, transparente y respetuosa con la dignidad humana y el medioambiente, a quienes abogan por la mejora de las condiciones laborales en la industria global de la confección y el calzado", ha destacado.

El nombre de los premiados se ha desvelado en un acto en el que han estado presentes Joaquín Mencos Doussinague, presidente del jurado y vicepresidente de la Fundación Brunet, y el secretario de la Fundación, el catedrático de Derecho Constitucional de la UPNA Alejandro Torres Gutiérrez. El premio está dotado con 36.000 euros.

SENSIBILIZACIÓN EN DESIGUALDADES ENTRE EL NORTE Y EL SUR

La Federación SETEM nació en 1995 como fruto de la asociación de las asociaciones (ONGD de cooperación internacional) SETEM de distintas comunidades autónomas, todas ellas con el objetivo de "sensibilizar a la ciudadanía sobre la desigualdad entre el norte y el sur y sus causas, promoviendo las transformaciones personales y colectivas necesarias para conseguir un mundo más justo". La primera organización SETEM nació en Catalunya en 1968. Posteriormente se fundan los distintos SETEM en distintas comunidades autónomas (con presencia en siete de ellas en la actualidad).

Las líneas de trabajo de SETEM son las siguientes: formación y sensibilización en materia de desigualdad norte-sur; promoción de alternativas de consumo como el comercio justo; intercambio y la solidaridad con organizaciones del sur mediante intercambios y otras actividades y, por último, la defensa de los derechos humanos de las personas trabajadoras de la industria de la confección a través de la coordinación de la Campaña Ropa Limpia (CRL).

La CRL, de dimensión nacional e internacional, nace para impulsar cambios reales en la industria de la confección empleando estrategias variadas: desde invitar a sindicalistas de los países donde operan las empresas europeas implicadas en vulneraciones de derechos hasta intervenir en juntas de accionistas de grandes multinacionales. "Movilizamos a la sociedad mediante acciones de calle, teatro social y ciberactivismo, organizamos seminarios, ruedas de prensa y otros espacios de formación. Cada SETEM adapta estas actividades a sus capacidades y a la realidad de su región", explica la Fundación.

En cuanto al método de trabajo de SETEM, destaca el Sistema de Acciones Urgentes (AU). Constituye el pilar central del trabajo de la Campaña Ropa Limpia Internacional. Permite denunciar y presionar a empresas transnacionales para resolver casos concretos de violación de derechos laborales. "Entre los logros alcanzados se incluyen mejoras de seguridad en fábricas, readmisión de sindicalistas despedidos, indemnizaciones a víctimas de accidentes y liberación de activistas encarcelados. Este mecanismo conecta directamente a las trabajadoras del sur con las y los consumidores del norte, logrando una solidaridad transnacional efectiva", explica la Fundación.

Desde la CRL se han desarrollando distintas campañas para mejorar las condiciones de trabajo de las personas que trabajan en la industria de la confección. Entre ellas, destacan dos, activas en la actualidad: 'Pay your workers', que busca asegurar que las trabajadoras de la industria de la confección reciban todos los salarios e indemnizaciones que les corresponden por ley, incluso cuando las fábricas cierran o las marcas cancelan pedidos; y 'Firmad el acuerdo', cuyo objetivo es que las marcas de moda y las empresas textiles firmen el Acuerdo Internacional de Salud y Seguridad en la Industria Textil y de la Confección, un compromiso legalmente vinculante.