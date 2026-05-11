El Festival Ribera en Danza y el monólogo de Salva Reina, este fin de semana en Tudela

Archivo - El actor Salva Reina posa para Europa Press, a 26 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Isa Saiz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival Ribera en Danza y un monógolo de Salva Reina serán parte de la oferta cultura de Tudela para el próximo fin de semana. Así, la plaza de la Constitución de Tudela acoge este viernes una nueva edición del Festival Ribera en Danza, un programa cuyo principal objetivo es acercar la danza contemporánea al espacio público.

A las 18 horas se impartirá un taller de parkour, dirigido a edades de entre 7 y 12 años. El taller cuenta con capacidad para un máximo de 25 participantes y la inscripción se puede realizar en Tudela-Cultura, calle Rúa, 13, 4ª planta, o en el teléfono 948 82 58 68, en horario de lunes a viernes, de 9.30 a 13.30 horas.

Además, a las 19.30 horas se representan dos piezas de danza contemporánea: Umami Dance Theatre presenta 'Agridulce 2.0', una obra que combina lenguaje contemporáneo, danza urbana y comedia; y la compañía Riart representa 'Dérive', una exploración del movimiento en el espacio urbano con gran fisicalidad.

El festival Ribera en Danza, que cumple su octava edición, se celebra, además de en Tudela, en Viana, Peralta, Ribaforada, Lodosa y Murchante. El festival está coordinado por Zuk Performing Arts.

Por otro lado, este sábado, 16 de mayo, a las 20 horas, en el Teatro Gaztambide, el actor y humorista malagueño Salva Reina presenta su espectáculo 'Prohibido echarle cacahuetes al mono'.

En este monólogo, que tiene una duración de 80 minutos, Salva Reina, a través de su alter ego Chuki, habla de actualidad y de situaciones cotidianas llevadas al extremo, e improvisa con el público.

El precio de la entrada es de 15 euros y la venta anticipada se realiza en los SAC del Ayuntamiento y a través de internet en tudelacultura.com