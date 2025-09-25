La fiestas de San Fermín de Aldapa contarán con puntos de atención sanitaria y de información ante agresiones sexistas

Como ampliación de estacionamientos se habilitan como zonas gratuitas para residentes del Casco Antiguo los dos disuasorios de Trinitarios

El Ayuntamiento de Pamplona, ante la celebración de las fiestas de San Fermín de Aldapa entre este viernes y el domingo 28 ha preparado distintos refuerzos de infraestructuras y servicios para colaborar con la Comisión de Fiestas del Casco Antiguo, organizadora del programa festivo, en su correcto desarrollo.

Así, como el año pasado, se han previsto puntos de atención sanitaria y de información ante las agresiones existas que se pueden producir en los espacios de ocio; también se reforzarán los servicios y aseos públicos y las plazas de aparcamiento disponibles en Casco Antiguo, ya que durante las fiestas algunas quedan inoperativas.

Como el recinto festivo se ubicará de nuevo en el aparcamiento de las Huertas de Santo Domingo no se podrá acceder a ese espacio desde este miércoles a las 8 horas de la mañana hasta el martes a las 14 horas, ya que deben hacerse los montajes y desmontajes de las infraestructuras festivas, ha informado el Consistorio en una nota de prensa.

Para paliar los aparcamientos provisionalmente limitados para residentes del sector 1, se habilitará a los residentes el estacionar en los aparcamientos disuasorios de Trinitarios I y II como alternativa gratuita, desde esta próxima medianoche y hasta el martes a las 12 horas. Estos aparcamientos se añaden a las plazas que ya tenían disponibles en el parque del Runa y en las plazas junto a los Corralillos del Gas y paseo Anelier.

DISPOSITIVO SANITARIO Y ANTE AGRESIONES SEXISTAS

El dispositivo sanitario estará conformado por dos puestos de atención con ambulancia de Soporte Vital Básico que trabajarán viernes y sábado, uno de Cruz Roja en la cuesta de Santo Domingo, concretamente en los bajos del Departamento de Educación, y un segundo punto en los locales municipales de la calle Calderería 11 que atenderá la DYA. Ambas entidades tienen firmados con el Ayuntamiento convenios de colaboración en materia de protección Civil y Emergencias. En estas fiestas la atención se extenderá tanto el viernes como el sábado entre las 18 horas y las 04.30 horas.

También habrá un dispositivo vinculado a los llamados 'puntos morados'. En el mismo espacio del departamento de Educación lo previsto es habilitar un punto de información contra las agresiones sexistas que estará operativo desde la medianoche hasta las 6 horas, tanto la noche del viernes al sábado, como la del sábado al domingo. Desde ese punto se podrá activar el protocolo de atención y acompañamiento establecido contra las agresiones sexistas en entornos festivos y de ocio si resulta necesario. Pero también se ofrecerá información sobre la campaña municipal 'Pamplona libre de agresiones sexistas/Eraso sexistarik Gabe, Iruña aske' sobre los recursos de atención con los que cuentan las víctimas.

El Consistorio, como es habitual, instalará aseos de refuerzo en el entorno festivo. Se colocarán dos instalaciones de aseos conectadas a la red de saneamiento en la calle Calderería 11 y en la explanada frente al Museo de Navarra. La ubicación de los aseos y del puesto sanitario en la zona de Calderería 11 tendrá como consecuencia el cierre de las escaleras que conectan la zona con la plaza de la Compañía por motivos de seguridad. Ambas instalaciones dispondrán de personal para vigilancia, limpieza, mantenimiento y provisión de los elementos indispensables para su uso, en especial, papel higiénico y jabón de manos. Tendrán vigilancia y atención desde las 20 horas del viernes de fiestas hasta las 8 horas del sábado, y desde las 12 horas del sábado hasta las 8 horas del domingo.

Asimismo, se instalarán 30 aseos químicos (22 cabinas y 8 pirámides) sin conexión red. Estarán situados en el aparcamiento de las Huertas de Santo Domingo, en la plaza de la Compañía, en la plaza de Santa Ana, en el entorno del mercado municipal de Santo Domingo, en la plaza de San José y en la plaza de San Nicolás.

Finalmente, los aseos vigilados de la Plaza del Castillo ampliarán sus horarios durante el fin de semana. Así, el viernes y el sábado estarán abiertos de 10 a 15 horas y de 15.30 a 6 horas. El domingo el horario empieza media hora más tarde y el cierre de los baños se hará a las 21.30 horas.