La Filmoteca de Navarra presenta el 15 de octubre los cortometrajes escogidos para la edición 2026 de Shortzinema

Una de la salas de la Filmoteca de Navarra - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de Navarra presentará el próximo jueves, 15 de octubre, los cortometrajes escogidos para la quinta edición del Catálogo Navarra Shortzinema. Se trata de seis producciones de dirección y producción navarra, que se dieron a conocer el pasado mes de mayo, y a los que la Dirección General de Cultura pone a disposición un servicio especializado de distribución para que representen a la Comunidad foral en festivales nacionales e internacionales, que se mantendrá activo hasta junio de 2027.

Los cortometrajes serán presentados en la Filmoteca por los propios equipos de dirección y producción, a las 19 horas. En concreto, los cortos escogidos son los siguientes: 'Cuando caigan las hojas', de Haruru Filmak, dirigido por Isa Sáez Pérez (ficción); 'El relevo', de Tulina Films, dirigido por David Mendizábal y Bárbara Fernández (ficción); 'Inmaculada', producido y dirigido por Francisco Guillermo Rojo Diez (ficción), 'Lo que queda todavía', de El Rayo Verde Films, dirigido por Mikel González Beorlegui (ficción); 'Si los pájaros cantan', de Hugo López Sarasa y El Rayo Verde Films, dirigido por Beatriz Larragueta (documental); y 'Txoriak', producido y dirigido por Sandra Iraizoz Cía (ficcón).

En concreto, en la proyección del próximo 15 de octubre se ofrecerán los tráilers de los cortos 'Cuando caigan las hojas', 'Lo que queda todavía' y 'Si los pájaros cantan', así como los cortos completos 'El relevo', 'Inmaculada' y 'Txoriak'. Por su parte, los días 4 y 5 de noviembre se realizará una segunda proyección de los seis cortos completos en los cines Golem.

Las entradas cuestan 1 euro, y están a la venta en la web de la Filmoteca.