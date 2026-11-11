El filósofo Daniel Innerarity recibirá la Medalla de Oro de Navarra

Archivo - El filósofo Daniel Innerarity. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de este miércoles un decreto foral por el que concede la Medalla de Oro de Navarra al filósofo Daniel Innerarity, "destacado a nivel mundial por su contribución a la mejora de la calidad de los procesos de gobierno y su defensa de una democracia adaptada a las circunstancias y desafíos del siglo XXI".

El Ejecutivo foral ha destacado que su pensamiento está recogido en los más de 40 libros que ha escrito o en los que ha colaborado y en numerosos artículos científicos y de prensa publicados en medios nacionales e internacionales, entre los que destacan sus últimas reflexiones sobre los efectos de la inteligencia artificial, la evolución de la libertad democrática o el avance del negacionismo extremo y la desinformación frente a la racionalidad y el pensamiento científico.

Daniel Innerarity es "un científico excelente entregado al estudio pormenorizado de la democracia contemporánea, la gobernanza y la gestión de la incertidumbre desde un punto de vista riguroso y honesto", según ha destacado el Gobierno. Por ello, "está considerado como uno de los pensadores con mayor proyección internacional en el ámbito de la filosofía política y la gobernanza democrática". "Al mismo tiempo, durante toda su trayectoria ha llevado a gala su firme compromiso con la sociedad navarra, sociedad que ayuda a proyectar internacionalmente a través de sus múltiples actividades", recoge el acuerdo adoptado este miércoles.

El Ejecutivo foral da así su visto bueno a la propuesta elevada por el jurado, compuesto por responsables de distintas áreas de la Administración de la Comunidad Foral. El vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha puesto de relieve la concesión de la máxima distinción de la Comunidad foral a "uno de los pensadores más influyentes del mundo", que ya fue merecedor en 2013 el Premio Príncipe de Viana de la Cultura.

El vicepresidente Remírez ha subrayado el compromiso de Innerarity con la sociedad navarra, donde ha pasado la mayor parte de su vida tras llegar a los 15 años desde su Bilbao natal, y su importante peso específico como pensador político. Ha destacado que Innerarity es merecedor del agradecimiento y del reconocimiento de toda la sociedad navarra por su brillante trayectoria académica y cultural y por su firme compromiso ético con la sociedad contemporánea, en general, y la navarra, en particular.

"Daniel Innerarity ha reflexionado a lo largo de su vida sobre las transformaciones de la democracia contemporánea y ha analizado los cambios que esta forma de gobierno y organización de la sociedad debe acometer en un mundo que ha evolucionado rápidamente en consonancia con una complejidad cada vez mayor. Su principal aportación a la filosofía política ha sido la elaboración de una teoría de la democracia compleja que renueva los conceptos fundamentales sobre los que se concibió la democracia para sociedades mucho más sencillas que la nuestra, sin por ello sacrificar su núcleo normativo", destaca el decreto foral aprobado este miércoles.

La entrega de la Medalla de Oro de Navarra / Nafarroako Urrezko Domina se realizará en el transcurso de los actos conmemorativos del Día de Navarra del próximo 3 de diciembre.

Daniel Innerarity (Bilbao, 1959) es doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra, catedrático de filosofía política, investigador 'Ikerbasque' en la Universidad del País Vasco, director del Instituto de Gobernanza Democrática y Senior Fellow del Instituto Europeo de Florencia, donde creó la primera cátedra de Inteligencia Artificial y Democracia del mundo.

Ha sido profesor invitado en diversas universidades europeas y americanas, como la Universidad de la Sorbona en París, la London School of Economics and Political Science y la Universidad de Georgetown, donde fue titular de la Cátedra Davis. Amplió sus estudios en Alemania (como becario de la Fundación Alexander von Humboldt), Suiza e Italia. Es miembro del consejo del Instituto de Investigación Social de Frankfurt, sede de la que fue la célebre Escuela de Frankfurt, de cuya tercera generación forma parte como discípulo de Jürgen Habermas. Es miembro de Jakiunde, la Academia Vasca de Ciencias, Artes y Letras.

La revista francesa 'Le Nouvel Observateur' lo incluyó en 2024 en una lista de los 25 pensadores más influyentes del mundo, destacando su impacto e influencia como filósofo e intelectual público.

Innerarity es colaborador habitual de diversos foros e instituciones navarros, incluyendo la Universidad Pública de Navarra, los Encuentros de Pamplona o los foros organizados por el tejido empresarial y civil del territorio. En este sentido, destaca especialmente su capacidad para transferir el conocimiento fuera de las aulas y alimentar la conversación pública a través de sus ensayos, sus artículos de prensa y la participación en dichos foros.

Por el conjunto de su obra ha recibido el Premio de Humanidades, Artes, Cultura y Ciencias Sociales de Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral, el Premio Príncipe de Viana de la Cultura, el Premio Internacional de Humanidades Eulalio Ferrer y el Premio Nacional de Investigación en Humanidades 2022, el premio +Democracia y el Premio Fair Saturday Award. El Gobierno francés le nombró Chevalier des Palmes Académiques en reconocimiento a su aportación a la cultura y la educación. El Gobierno de España le concedió la medalla al mérito civil de la Orden de Alfonso X el Sabio. Es doctor honoris causa por varias universidades españolas y americanas.

Destaca también su trayectoria como autor de numerosas obras de relevancia. Entre sus últimos libros cabe citar 'La democracia en Europa', 'Una teoría de la democracia compleja', 'Una teoría crítica de la inteligencia artificial' y 'El futuro de la democracia'. Por sus libros ha recibido el Premio de la Sociedad Alpina de Filosofía al mejor libro de filosofía en lengua francesa, el Premio de Ensayo Miguel de Unamuno, el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Ensayo, el Premio Espasa de Ensayo, el Premio Eugenio Trías de Ensayo y el Premio Euskadi de Ensayo. La mayor parte de sus libros han sido traducidos en Francia, Inglaterra, Portugal, Alemania, Estados Unidos, Italia, Finlandia y Canadá.