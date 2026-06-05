Finaliza el proyecto ARNMUNE que desarrolla nuevas inmunoterapias contra el cáncer

Integrantes de los equipos de investigación participantes en ARNMUNE: CIMA Universidad de Navarra, Clínica Universidad de Navarra, Navarrabiomed, Fundación ADItech y las empresas InnoUp Pharma y Leadartis. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consorcio promotor del proyecto estratégico ARNMUNE ha completado esta iniciativa de investigación y desarrollo público-privada, impulsada para desarrollar nuevas inmunoterapias contra el cáncer. La tecnología desarrollada por ARNMUNE permite que el organismo produzca, durante un tiempo limitado, moléculas que ayudan a activar las defensas frente al tumor.

El consorcio multidisciplinar formado por Cima Universidad de Navarra, Navarrabiomed, Fundación ADItech y las empresas InnoUp Pharma y Leadartis han trabajado en el diseño de moléculas inmunoestimulantes, la optimización de sistemas de transporte mediante nanopartículas y la evaluación preclínica de nuevas estrategias terapéuticas dirigidas a activar el sistema inmunitario frente al tumor.

Este proyecto, que el departamento de Industria, Transición ecológica y Digital empresarial encuadró dentro del reto SIBERIA sobre Biotecnología, obtuvo una concesión de 1,48 millones de euros en la convocatoria de ayudas a proyectos estratégicos de I+D, señalan en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

Durante el proyecto, se han diseñado varias moléculas inmunoestimulantes, se han creado sistemas para llevar el ARN mensajero al lugar adecuado del cuerpo y se han probado estas estrategias en muestras de pacientes y en modelos preclínicos. De esta forma, se podrán disponer de tratamientos "más precisos, más personalizados y con más posibilidades de llegar a la práctica clínica en el futuro, consolidando una línea de investigación con alto potencial traslacional en Navarra". Los resultados obtenidos "apoyan la viabilidad de estas aproximaciones y sientan las bases para futuros desarrollos orientados a su aplicación clínica".

El consorcio ha trabajado en cuatro frentes: desarrollar nuevas moléculas terapéuticas, mejorar su administración, estudiar marcadores de respuesta y validar los candidatos más prometedores. Asimismo, ha permitido impulsar la identificación de biomarcadores de respuesta a inmunoterapia y ha incorporado la dimensión de sexo y género en el planteamiento experimental y en el análisis de resultados.

Según ha destacado el doctor Pedro Berraondo López, investigador principal del grupo Terapias Basadas en Citoquinas de CIMA Universidad de Navarra, durante su presentación, "en conjunto, ARNMUNE representa un paso relevante en la generación de conocimiento, tecnología y capacidades propias para el desarrollo de terapias avanzadas contra el cáncer desde Navarra".

El ARN-mensajero (ARNm) o ácido ribonucleico mensajero es un tipo de molécula que transporta información genética necesaria para que, en las células, se puedan fabricar las proteínas que necesitamos para vivir. Con las terapias basadas en ARNm, las células pueden producir proteínas que ayuden al sistema inmunitario a luchar o a evitar algunas enfermedades infecciosas. Esta es la tecnología que se utilizó para la creación de las vacunas contra el coronavirus.

Como parte del reto SIBERIA, el proyecto cumple con el objetivo de "aunar y consolidar" la colaboración entre el sector biofarmacéutico navarro y la investigación académica. De esta forma, se validan nuevos tratamientos en modelos experimentales, pasando por la investigación básica y el desarrollo de ensayos clínicos en los centros hospitalarios de Navarra.