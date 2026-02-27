Finaliza la renovación del polígono industrial Mocholí tras una inversión de 1,7 millones del Gobierno de Navarra

Imagen de la visita al polígono industrial Mocholí - IÑAKI PORTO/GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra Mikel Irujo, el alcalde del Ayuntamiento del Valle de Elorz / Elortzibar, Luis Maya, el director de Fomento Empresarial y de Infraestructuras, Iñigo Arruti, el teniente alcalde de la localidad, Mikel Navarro, y un grupo de antiguas personas trabajadoras del polígono han visitado este viernes el polígono industrial Mocholí, tras la finalización de las obras de renovación.

Las actuaciones llevadas a cabo han supuesto una inversión de 1.799.677 euros, aportados por el Departamento de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra a través de una subvención directa al Ayuntamiento del Valle de Elorz para realizar obras.

El consejero Irujo ha destacado que "la modernización del polígono es de vital importancia para impulsar el desarrollo económico de un sector como lo es la biotecnología".

"Además, nuestro Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN), seleccionado recientemente como uno de los mejores centros de emprendimiento de Europa por el Financial Times, se encuentra aquí. Motor del emprendimiento en Navarra, muestra de innovación y futuro de nuestra industria", ha indicado.

La obra se ha enfocado en la mejora de calidad y el aspecto visual de la urbanización, la renovación de pavimentos desgastados, principalmente en aceras, y también mejora de rodadura en calzadas de viales.

Además de otras actuaciones secundarias, como son la renovación de elementos urbanos como el mobiliario urbano, la propia señalización horizontal y vertical, y la mejora de zonas verdes y plantaciones existentes.

En definitiva, "una renovación que apuesta al impulso y transformación de sectores y actividades punteras alineadas con la Estrategia de Especialización Inteligente S4 de Navarra".

En este sentido, el alcalde Luis Maya ha destacado "el impulso del Gobierno de Navarra para que el polígono de Mocholí siga creciendo". "Una apuesta clara y fuerte para que continúe ese movimiento industrial. Una de nuestras principales banderas en el valle", ha remarcado.

Alfredo Aguirre y Alfonso Armendariz, antiguos trabajadores del polígono, han descubierto una placa conmemorativa en honor a todas las personas extrabajadoras del polígono, que comenzó su actividad en el año 1942.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL POLÍGONO

La primera fase de la obra se desarrolló entre el 26 de mayo y el 26 de agosto de 2025. En esta primera fase se realizó un refuerzo del pavimento asfáltico en calzadas, la renovación de pavimentos de acera, una actuación en la red de saneamiento-pluviales, una actuación en las zonas verdes interiores, la reposición total de señalización horizontal, y parcial de la vertical, actuaciones en el alumbrado público, mejora de mobiliario urbano.

Por su parte, la segunda fase se desarrolló entre el 26 de agosto y el 19 de diciembre de 2025, día en el que culminó el total de las obras. Esta fase se centró en la calle Mocholí y la calle Río Elorz para completar la modernización del polígono.

En ella, se ha realizado un refuerzo del pavimento asfáltico en calzadas, la renovación de pavimentos de acera, una actuación puntual en la red de saneamiento-pluviales, la reposición de señalización horizontal y vertical, actuaciones en el alumbrado público, y la creación de nuevos aparcamientos, entre otras actuaciones.